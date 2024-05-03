Карякин о том, что украинцев обязали докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса: «Глупая инициатива, не понимаю, зачем это нужно спортсменам»

Карякин назвал глупыми рекомендации украинцам следить за россиянами на Олимпиаде.

Ранее стало известно украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде-2024 в .

«Это все было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Это глупая инициатива, я не понимаю, зачем это нужно спортсменам.

Нас со всех сторон прижимают, поэтому я бы призадумался на месте наших спортсменов, стоит ли вообще ехать на », – сказал российский гроссмейстер .