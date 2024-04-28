ФИДЕ присвоила звание международного гроссмейстера 18-летнему россиянину Алексею Гребневу

Теги ФИДЕ ФШР Алексей Гребнев Шахматы

ФИДЕ присвоила россиянину Алексею Гребневу звание международного гроссмейстера.

Об этом сообщила Федерация шахмат России (ФШР).

«Один из самых талантливых молодых шахматистов страны, являющийся чемпионом мира среди юношей до 18 лет и чемпионом Азии среди юниоров, входит в программу поддержки ФШР.

Она включает в себя обеспечение успешной всесторонней подготовки спортсменов для достижения самых высоких результатов. Поздравляем Алексея с присвоением звания и желаем новых успехов!» – говорится в телеграм-канале федерации. 

Гребневу 18 лет, он занимает 368-е место в рейтинге ФИДЕ с 2553 баллами. 

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