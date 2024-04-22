Карякин о 3-м месте Непомнящего на турнире претендентов: «К Яну нет вопросов. Когда человек не в форме, сложно от него требовать чудес»

Сергей Карякин высказался об итогах турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий занял 3-е место.

«Невозможно всегда выигрывать турнир претендентов. Да, Ян действительно старался в этом турнире, как и в двух предыдущих.

Мне кажется, в тех турнирах он был в лучшей форме, а здесь каждая партия была для него испытанием, даже мучением. Ян неоднократно проходил через проигрыши во многих партиях, но чудесным образом стабильно набирал очки и провел турнир без поражения, а это чудо.

К Яну нет вопросов. Потому что, когда человек не в форме, сложно от него требовать чудес. Но Ян старался, даже до последней партии сохранял успех. Учитывая его форму, этот результат можно назвать своеобразным подвигом», – сказал Караякин.

Победителем турнира стал из Индии.

«Сейчас в Индии сильнейшая шахматная школа и много молодых гроссмейстеров, которые потенциально могут отобраться на первенство мира. Но я не ожидал, что это произойдет настолько стремительно, что несовершеннолетний, молодой парень отберется на турнир.

Раньше это невозможно было представить. А сейчас наступила новая эра, и мы являемся свидетелями серьезных изменений в шахматах», – добавил .