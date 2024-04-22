Сергей Карякин: «Считаю, что Гукеш будет фаворитом в матче с Дин Лижэнем. Он более молодой, выносливый и стабильный»

Сергей Карякин рассказал, что считает Гукеша фаворитом матча за шахматную корону.

17-летний индийский гроссмейстер стал победителем турнира претендентов. Действующим чемпионом мира является китаец Дин Лижэнь.

«Стоит отметить игру на турнире. Это абсолютно зрелая, сильная игра, отличная дебютная подготовка, стабильная игра в миттельшпиле. Он держит позицию, использует все ошибки соперника – я поражался по ходу турнира, насколько сильно начал играть Гукеш. Я его сильно не знал, но тут присмотрелся и увидел, какой у него чемпионский потенциал.

Его выход на матч на первенство мира – это настоящий спортивный подвиг. Считаю, что Гукеш будет фаворитом в матче с , если этот матч состоится. Гукеш более молодой, выносливый и стабильный. По игре видно, насколько он зрелый и сильный шахматист.

прекрасно, замечательно боролся и до последнего тура сохранял шансы на первое место, но, наверное, ему не хватило стабильности, в конце дрогнул, хотя все было в его руках. Было несколько путей к выигрышу, но, видимо, предчувствие скорой победы сыграло злую шутку.

Плюс Ян боролся до конца, словно в него вселился дух министра обороны. Столько проигранных позиций вытащил – я не помню у Яна подобной практики. Непомнящий сделал ничью, которая была не выгодна никому из соперников, Гукеш стал победителем», – сказал Карякин.

«Теперь будем следить за противостоянием Индии и Китая. Мне как зрителю будет очень интересно посмотреть. Конечно, хотелось бы, чтобы корона вернулась в Россию. Но, к сожалению, это невозможно в данном чемпионском цикле.

И в следующих циклах это стоит под большим вопросом. Потому что ни у одного россиянина нет гарантий, что он отберется на турнир претендентов. Но этот турнир оставил очень интересные впечатления», – цитирует «СЭ».