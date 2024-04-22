Сергей Смагин: «У Непомнящего было мало реальных шансов на победу в партиях, поэтому ему очень повезло поучаствовать в дележе второго места»

Сергей Смагин считает, что Яну Непомнящему повезло на турнире претендентов.

занял 3-е место, победителем стал из Индии.

«В шахматном плане турнир сложился крайне неудачно для Яна. У него было очень мало реальных шансов на победу в партиях, поэтому ему очень повезло поучаствовать в дележе второго места. Не знаю, с чем это связано: то ли соперники приспособились к Яну, то ли он выбрал неудачную стратегию.

Если говорить о Гукеше, то во время турнира он стал прибавлять. В начале он привыкал к обстановке, потому что у него мало опыта участия в таких турнирах. Потом он играл очень универсально, и когда чувствовал шанс победить, то не отпускал соперника. Он очень напоминает молодого [ ] Карпова, ставит цель и добивается ее.

Настоящая трагедия случилась у , он в партии с Яном получил совершенно выигрышную позицию, потом грубо ошибся, потом опять получил перевес, затем опять грубо ошибся, при этом речь шла не о победе на турнире, а всего лишь о возможном тай-брейке. Каруана славится хроническим неумением реализовывать преимущество, и здесь это проявилось в полной мере.

Меня очень удивил уровень игры в классические шахматы. Человек 24 часа что-то анализирует, блицует. Это, конечно, привлекает болельщиков, но в матче за мировую шахматную корону таким людям не место, настоящие чемпионы занимаются чем-то одним», – сказал вице президент ФШР.

На турнире претенденток россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно стали 5-й и 6-й соответственно.

«Результат неприятно удивил, но мне кажется, что девушкам не хватило физики. Когда они проиграли важнейшие партии в начале второго круга, обе сникли, а Горячкина совсем бросила играть. На фоне китаянок Лагно и Горячкина делали много грубых ошибок и плохо выглядели в счетной. Им нужно прибавлять, если они хотят бороться за корону», – добавил Смагин.