Сергей Смагин: «У Непомнящего было мало реальных шансов на победу в партиях, поэтому ему очень повезло поучаствовать в дележе второго места»

Теги турнир претендентов Анатолий Карпов Ян Непомнящий Екатерина Лагно Сергей Смагин Хикару Накамура Фабиано Каруана Александра Горячкина ФШР Гукеш Доммараджу Шахматы

Сергей Смагин считает, что Яну Непомнящему повезло на турнире претендентов.

Непомнящий занял 3-е место, победителем стал Гукеш Доммараджу из Индии.

«В шахматном плане турнир сложился крайне неудачно для Яна. У него было очень мало реальных шансов на победу в партиях, поэтому ему очень повезло поучаствовать в дележе второго места. Не знаю, с чем это связано: то ли соперники приспособились к Яну, то ли он выбрал неудачную стратегию.

Если говорить о Гукеше, то во время турнира он стал прибавлять. В начале он привыкал к обстановке, потому что у него мало опыта участия в таких турнирах. Потом он играл очень универсально, и когда чувствовал шанс победить, то не отпускал соперника. Он очень напоминает молодого [Анатолия] Карпова, ставит цель и добивается ее.

Настоящая трагедия случилась у Каруаны, он в партии с Яном получил совершенно выигрышную позицию, потом грубо ошибся, потом опять получил перевес, затем опять грубо ошибся, при этом речь шла не о победе на турнире, а всего лишь о возможном тай-брейке. Каруана славится хроническим неумением реализовывать преимущество, и здесь это проявилось в полной мере.

Меня очень удивил уровень игры Накамуры в классические шахматы. Человек 24 часа что-то анализирует, блицует. Это, конечно, привлекает болельщиков, но в матче за мировую шахматную корону таким людям не место, настоящие чемпионы занимаются чем-то одним», – сказал вице президент ФШР.

На турнире претенденток россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно стали 5-й и 6-й соответственно.

«Результат неприятно удивил, но мне кажется, что девушкам не хватило физики. Когда они проиграли важнейшие партии в начале второго круга, обе сникли, а Горячкина совсем бросила играть. На фоне китаянок Лагно и Горячкина делали много грубых ошибок и плохо выглядели в счетной. Им нужно прибавлять, если они хотят бороться за корону», – добавил Смагин.

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