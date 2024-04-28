Сергей Смагин о Всемирном зале славы: «Про Крамника и говорить нечего. Все чемпионы мира автоматически должны туда попадать»

Смагин высказался о претендентах на включение во Всемирный зал шахматной славы.

Из российских и советских гроссмейстеров в списке кандидатов , Ефим Геллер и Лев Полугаевский.

«Не может быть никаких сомнений в том, что все трое достойны туда попасть.

Геллер – это выдающийся шахматист, который внес огромный вклад в разработку вариантов староиндийской защиты, в какой-то период он был одним из сильнейших шахматистов Советского Союза, хоть и не боролся за звание чемпиона мира.

Лев Полугаевский в определенный период времени постоянно играл в турнире претендентов. Он очень часто выступал за сборную СССР и становился победителем Всемирных шахматных олимпиад.

Про Крамника и говорить нечего, он – чемпион мира, и этим все сказано. Я думаю, что все чемпионы мира автоматически должны туда попадать», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.