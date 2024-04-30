Рейтинг ФИДЕ. Непомнящий поднялся на 4-е место, Карлсен лидирует, Гукеш – 6-й, Дин Лижэнь – 8-й, Карякин – 12-й

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Ян Непомнящий поднялся на четвертое место в рейтинге ФИДЕ.

В предыдущей версии рейтинга российский гроссмейстер был седьмым. Лидерство сохранил норвежец Магнус Карлсен.

Рейтинг ФИДЕ

30 апреля

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2830

2. Фабиано Каруана (США) – 2805

3. Хикару Накамура (США) – 2795

4. Ян Непомнящий (Россия) – 2770

5. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2766

6. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2764

7. Арджун Эригайси (Индия) – 2762

8. Дин Лижэнь (Китай) – 2762

9. Уэсли Со (США) – 2757

10. Вэй И (Китай) – 2755

11. Вишванатан Ананд (Индия) – 2751

12. Сергей Карякин (Россия) – 2750

13. Леньер Домингес (США) – 2748

14. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2747

15. Аниш Гири (Нидерланды) – 2745

16. Алиреза Фируджа (Франция) – 2738

24. Александр Грищук (Россия) – 2728..

30. Даниил Дубов (Россия) – 2707...

33. Владислав Артемьев (Россия) – 2705...

34. Андрей Есипенко (Россия) – 2704

 

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