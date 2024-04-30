Рейтинг ФИДЕ. Непомнящий поднялся на 4-е место, Карлсен лидирует, Гукеш – 6-й, Дин Лижэнь – 8-й, Карякин – 12-й
Ян Непомнящий поднялся на четвертое место в рейтинге ФИДЕ.
В предыдущей версии рейтинга российский гроссмейстер был седьмым. Лидерство сохранил норвежец Магнус Карлсен.
Рейтинг ФИДЕ
30 апреля
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2830
2. Фабиано Каруана (США) – 2805
3. Хикару Накамура (США) – 2795
4. Ян Непомнящий (Россия) – 2770
5. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2766
6. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2764
7. Арджун Эригайси (Индия) – 2762
8. Дин Лижэнь (Китай) – 2762
9. Уэсли Со (США) – 2757
10. Вэй И (Китай) – 2755
11. Вишванатан Ананд (Индия) – 2751
12. Сергей Карякин (Россия) – 2750
13. Леньер Домингес (США) – 2748
14. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2747
15. Аниш Гири (Нидерланды) – 2745
16. Алиреза Фируджа (Франция) – 2738
24. Александр Грищук (Россия) – 2728..
30. Даниил Дубов (Россия) – 2707...
33. Владислав Артемьев (Россия) – 2705...
34. Андрей Есипенко (Россия) – 2704