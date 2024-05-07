Непомнящий о читерстве в шахматах: «Я бы навскидку оценил количество нечестных игроков в 15-17%»

Теги Ян Непомнящий Шахматы

Ян Непомнящий назвал процент нечестных игроков в шахматах.

«Если представлять шахматы как некий объект на пересечении обычного классического спорта и на пересечении киберспорта, особенно в последнее время, когда очень много турниров в интернете, то я бы навскидку оценил количество нечестных игроков где-то в 15-17%.

Поскольку читерить очень просто – об этом мы, наверное, дальше будем говорить. Много есть способов, особенно когда мы говорим про игру из дома, онлайн. <...>

Еще такая проблема, что выявить умный читинг в шахматах очень сложно. Не буду говорить, что совершенно невозможно, но когда человек примерно знает, чего делать нельзя, и старается эти красные линии избегать, его очень сложно поймать», – сказал российский гроссмейстер, участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий.

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