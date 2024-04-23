Илья Городецкий: «Каруана, Непомнящий и Накамура будут стараться отобраться, их рано списывать со счетов. Яну всего 33 – совсем не конец карьеры, я не готов его хоронить»

Илья Городецкий призвал не списывать Яна Непомнящего со счетов.

В апреле российский гроссмейстер занял третье место на турнире претендентов в Торонто. Победил Гукеш Доммараджу из Индии.

«По итогам турнира Ян поднялся на четвертое место в классику в рейтинге ФИДЕ (Международной шахматной федерации), что вполне отражает состояние вещей в шахматном мире.

На следующий претендентский ему уже надо будет отбираться, цикл будет очень интересным, молодые шахматисты постараются как можно больше занять мест. Но и Каруана, и Непомнящий, и Накамура будут стараться отобраться, их еще рано списывать со счетов.

Ян продолжит играть, в любом турнире он все равно будет одним из фаворитов. Как видите, свое искусство защиты на этом претендентском Непомнящий поднял на абсолютно новый уровень, в том же матче с Дин Лижэнем Ян явно худшие позиции в основном проигрывал, спастись удалось лишь раз.

Мне кажется, в бригаде надо что-то подправить, потому что дебютная стадия просела. Надо работать, ему всего 33 – совсем не конец карьеры, я совершенно не готов его хоронить, это все равно лучший российский шахматист на сегодняшний день, надо пожелать ему удачи», – сказал бывший руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Городецкий.

«Чувствую себя идиотом». Боль Непомнящего и Каруаны на турнире претендентов – шли ва-банк, но проиграли оба