Каруана о ничьей с Непомнящим: «Чувствую себя идиотом. Не выиграть в такой позиции – просто невероятно»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Фабиано Каруана Шахматы

Фабиано Каруана эмоционально высказался о ничьей с Яном Непомнящим.

Ранее на турнире претендентов в Торонто прошел заключительный 14-й тур. Партия американца Каруаны и россиянина Непомнящего завершилась на 109-м ходу.

Во время игры Каруана упустил значительное преимущество, хотя в случае победы сравнялся бы по очкам с лидером – индийцем Гукешем Доммараджу – и перевел бы турнир в тай-брейк.

«Я чувствую себя идиотом. Не выиграть в такой позиции – просто невероятно», – цитирует американца сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

31-летний Каруана пять раз участвовал в турнирах претендентов (2016, 2018, 2020/21, 2022, 2024). Он побеждал только в 2018-м, после чего уступил Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.

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1 комментарий
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Партия конечно эпик. Особенно концовка )

Фаби вообще провел неровный турнир, как и все другие.
Главный творец турнира это Алиреза , просто забивший на все во второй половине второго круга и вообще подаривший Гукешу победу.

Напомню, это тот Алиреза, с кем "единственным" Маг бы согласился якобы играть матч.
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