Гукеш о победе в турнире претендентов: «Можно вздохнуть с облегчением. Пока следил за безумной партией Непомнящего и Каруаны, меня переполняли эмоции»

Гукеш назвал «сумасшедшей» партию между Яном Непомнящим и Фабиано Каруаной.

17-летний индиец Гукеш Доммараджу стал победителем турнира претендентов в Торонто. В заключительном 14-м туре самой долгой стала партия между россиянином Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной, которая завершилась на 109-м ходу. Оба гроссмейстера были конкурентами Гукеша за лидерство в турнире.

«Можно вздохнуть с облегчением, я так счастлив. Пока следил за безумной партией [Непомнящего и Каруаны], меня переполняли эмоции. Сейчас чувствую себя довольно неплохо», – цитирует Гукеша сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Благодаря победе в турнире, Гукеш получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.

Каруана о ничьей с Непомнящим: «Чувствую себя идиотом. Не выиграть в такой позиции – просто невероятно»