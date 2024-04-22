Александр Ткачев: «Непомнящий – большой молодец, сделал все, что от него зависело, неплохо играл. Много тяжелейших позиций спас по ходу турнира»
Александр Ткачев считает, что Непомнящий неплохо играл на турнире претендентов.
Россиянин Ян Непомнящий занял 3-е место, победителем стал Гукеш Доммараджу из Индии.
«Гукеш – это сенсация прошедшего турнира. Пацану 17 лет, в столь юном возрасте никто не отбирался на титульный матч. Чем он закончится – посмотрим, времени еще достаточно.
Что касается Яна, то он большой молодец, сделал все, что от него зависело, неплохо играл. Много тяжелейших позиций спас по ходу турнира, и то, что не проиграл, – это уже о многом говорит.
И вчера тоже была показательная партия с Фабиано Каруаной, где он несколько раз был на грани поражения, но отстоял ничью, спасся. Молодец», – сказал исполнительный директор ФШР.
То ли он так на них действует, то ли магия