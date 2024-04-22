Александр Ткачев: «Непомнящий – большой молодец, сделал все, что от него зависело, неплохо играл. Много тяжелейших позиций спас по ходу турнира»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Фабиано Каруана ФШР Александр Ткачев Гукеш Доммараджу Шахматы

Александр Ткачев считает, что Непомнящий неплохо играл на турнире претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий занял 3-е место, победителем стал Гукеш Доммараджу из Индии.

«Гукеш – это сенсация прошедшего турнира. Пацану 17 лет, в столь юном возрасте никто не отбирался на титульный матч. Чем он закончится – посмотрим, времени еще достаточно.

Что касается Яна, то он большой молодец, сделал все, что от него зависело, неплохо играл. Много тяжелейших позиций спас по ходу турнира, и то, что не проиграл, – это уже о многом говорит.

И вчера тоже была показательная партия с Фабиано Каруаной, где он несколько раз был на грани поражения, но отстоял ничью, спасся. Молодец», – сказал исполнительный директор ФШР.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Непомнищему фартило как никогда. В проиграных партиях, соперники ошибались с ходом и ситуация переворачивалась.
То ли он так на них действует, то ли магия
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий