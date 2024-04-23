Сергей Шипов: «Непомнящий показал, что умеет виртуозно оборонять позиции. Никогда не думал, что он умеет спасать то, что спасти невозможно»

Теги турнир претендентов Сергей Карякин Ян Непомнящий Сергей Шипов Гукеш Доммараджу Шахматы

Сергей Шипов назвал рискованной стратегию Яна Непомнящего в турнире претендентов.

Российский гроссмейстер Непомнящий ранее занял третье место на соревнованиях в Торонто.

«У Яна были шансы выиграть третий турнир претендентов подряд, но его стратегия играть на удержание оказалась рискованной. В защите он был очень хорош, показал, что умеет виртуозно оборонять позиции. Я работал с ним, но никогда не думал, что он умеет настолько упорно сопротивляться, спасать то, что, казалось бы, спасти невозможно.

Раньше в шахматном мире Сергея Карякина называли министром обороны за то, как он умел спасать безнадежные позиции, но теперь таким игроком стал Ян.

К сожалению, играть на победу у него не получалось, а конкуренты играли резвее. Если говорить о победе Гукеша, то она стала абсолютной сенсацией, так как многие эксперты давали ему не более 10%.

Все знали, что молодые индийцы – это будущее мировых шахмат, но никто не думал, что оно настанет так скоро. Нужно привыкать к тому, что эти ребята пришли надолго», – сказал гроссмейстер и комментатор Шипов.

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