Сергей Шипов: «Непомнящий показал, что умеет виртуозно оборонять позиции. Никогда не думал, что он умеет спасать то, что спасти невозможно»

Сергей Шипов назвал рискованной стратегию Яна Непомнящего в турнире претендентов.

Российский гроссмейстер Непомнящий ранее занял третье место на соревнованиях в Торонто.

«У Яна были шансы выиграть третий турнир претендентов подряд, но его стратегия играть на удержание оказалась рискованной. В защите он был очень хорош, показал, что умеет виртуозно оборонять позиции. Я работал с ним, но никогда не думал, что он умеет настолько упорно сопротивляться, спасать то, что, казалось бы, спасти невозможно.

Раньше в шахматном мире Сергея Карякина называли министром обороны за то, как он умел спасать безнадежные позиции, но теперь таким игроком стал Ян.

К сожалению, играть на победу у него не получалось, а конкуренты играли резвее. Если говорить о победе Гукеша, то она стала абсолютной сенсацией, так как многие эксперты давали ему не более 10%.

Все знали, что молодые индийцы – это будущее мировых шахмат, но никто не думал, что оно настанет так скоро. Нужно привыкать к тому, что эти ребята пришли надолго», – сказал гроссмейстер и комментатор Шипов.

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