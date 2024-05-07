Непомнящий и Карлсен примут участие в командном чемпионате мира по рапиду и блицу в Астане

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграют на командном ЧМ по рапиду и блицу.

Турнир пройдет в Астане с 1 по 6 августа. Призовой фонд соревнований по рапиду составит 250 тысяч долларов, по блицу – 100 тысяч долларов.

Сообщается, что в команду WR Chess Team, которая является действующим победителем турнира, войдут Карлсен, Непомнящий, Нодирбек Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Александра Костенюк, Хоу Ифань, Рамешбабу Прагнанандха и Винсент Каймер.

Впервые командный чемпионат мира по рапиду и блицу прошел в 2023 году в Дюссельдорфе.