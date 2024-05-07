Непомнящий и Карлсен примут участие в командном чемпионате мира по рапиду и блицу в Астане

Теги Александра Костенюк Магнус Карлсен Ян Непомнящий Хоу Ифань Винсент Каймер Рамешбабу Прагнанандха Нодирбек Абдусатторов командный чемпионат мира по рапиду и блицу Шахматы

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграют на командном ЧМ по рапиду и блицу.

Турнир пройдет в Астане с 1 по 6 августа. Призовой фонд соревнований по рапиду составит 250 тысяч долларов, по блицу – 100 тысяч долларов.

Сообщается, что в команду WR Chess Team, которая является действующим победителем турнира, войдут Карлсен, Непомнящий, Нодирбек Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Александра Костенюк,  Хоу Ифань, Рамешбабу Прагнанандха и Винсент Каймер.

Впервые командный чемпионат мира по рапиду и блицу прошел в 2023 году в Дюссельдорфе. 

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