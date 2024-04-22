Шипов о партии Непомнящего с Каруаной: «Ян выискивал невероятные возможности для спасения»

Сергей Шипов оценил игру Непомнящего с Каруаной на турнире претендентов.

сыграл вничью с американцем в заключительном 14-м туре на турнире претендентов в Торонто.

Российский гроссмейстер занял итоговое третье место, Каруана – четвертое. Победителем стал Гукеш Доммараджу из Индии.

«Меня удивил первый ход Каруаны, я думал он сыграет e4, но выбрал d4, и Ян разыграл один из вариантов защиты Рогозина. Ян угадал с дебютом, а у Карауны как раз закончились дебютные познания. Потом Непомнящий поспешил, слегка недооценил шансы соперника, у него было несколько относительно несложных для гроссмейстера возможностей получить приятную позицию, но просчитался и попал под мощнейшую атаку соперника.

Партия покатилась под откос, многие болельщики, в том числе и я, уже не думали, что ее можно спасти, но Ян не опустил руки, держал соперника в напряжении, и тот уже дал маху. Ян выискивал невероятные возможности для спасения, в какой-то момент пожертвовал качеством и получил хорошую встречную игру, после чего начались качели. Был еще эпизод, когда случилось трехкратное повторение позиции, но так как их обоих не устраивала ничья, то они этот момент пропустили и оба продолжили играть на победу.

Перед окончанием Ян вновь получил безнадежную позицию, но Каруана играл неточно. Видимо, небеса распорядились так, что оба не должны были пройти на матч за первенство мира. В итоге шахматисты долго играли окончание, в котором у обоих был ферзь, но у Яна была одна пешка, а у Каруаны – две, и это окончание было совершенно ничейным», – сказал .