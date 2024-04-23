Сергей Шипов: «Есипенко был очень близок к тому, чтобы попасть на турнир в Торонто. В следующем цикле он вполне может отобраться»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Екатерина Лагно Сергей Шипов ТАСС Андрей Есипенко Шахматы

Шипов считает, что Есипенко может поехать на следующий турнир претендентов.

На турнире 2024 года, который прошел в Торонто, российский шахматист Ян Непомнящий занял третье место. Победу одержал индиец Гукеш Доммараджу.

«Кроме Непомнящего прямо сейчас готовым претендентом выглядит Андрей Есипенко. Он был очень близок к тому, чтобы попасть на турнир в Торонто, поэтому в следующем цикле он вполне уже может отобраться.

Такого парня, как Гукеш, у нас пока нет, на воспитание таких шахматистов понадобятся годы, так что пока надеемся на Яна и Андрея в следующем цикле», – сказал Сергей Шипов.

Также гроссмейстер оценил работу Есипенко в качестве секунданта Екатерины Лагно на турнире претенденток.

«Сложно оценивать его работу, насколько я понимаю, его задача была в том, чтобы поставить Кате дебюты, с этим проблем не возникло.

С другой стороны, Катя играла не лучшим образом, упускала много возможностей. Но скорее всего, это из-за усталости и нехватки физики. Для Андрея это очень полезный опыт.

Многие шахматисты перед восхождением наверх сотрудничали с великими игроками, например, Владимир Крамник, так что Есипенко вполне может повторить его путь», – отметил Шипов.

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