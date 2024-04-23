Сергей Шипов: «Есипенко был очень близок к тому, чтобы попасть на турнир в Торонто. В следующем цикле он вполне может отобраться»

Шипов считает, что Есипенко может поехать на следующий турнир претендентов.

На турнире 2024 года, который прошел в Торонто, российский шахматист Ян Непомнящий занял третье место. Победу одержал индиец Гукеш Доммараджу.

«Кроме Непомнящего прямо сейчас готовым претендентом выглядит Андрей Есипенко. Он был очень близок к тому, чтобы попасть на турнир в Торонто, поэтому в следующем цикле он вполне уже может отобраться.

Такого парня, как Гукеш, у нас пока нет, на воспитание таких шахматистов понадобятся годы, так что пока надеемся на Яна и Андрея в следующем цикле», – сказал Сергей Шипов.

Также гроссмейстер оценил работу Есипенко в качестве секунданта Екатерины Лагно на турнире претенденток.

«Сложно оценивать его работу, насколько я понимаю, его задача была в том, чтобы поставить Кате дебюты, с этим проблем не возникло.

С другой стороны, Катя играла не лучшим образом, упускала много возможностей. Но скорее всего, это из-за усталости и нехватки физики. Для Андрея это очень полезный опыт.

Многие шахматисты перед восхождением наверх сотрудничали с великими игроками, например, Владимир Крамник, так что Есипенко вполне может повторить его путь», – отметил Шипов.