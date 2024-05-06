Карякин о шахматах в России: «Пока я не вижу смены Непомнящему, мне и другим сильным россиянам, а в Индии видна огромная плеяда»

Сергей Карякин заявил, что пока не видит смены себе и Яну Непомнящему в шахматах.

В апреле Непомнящий занял третье место на турнире претендентов в Торонто и не смог отобраться на матч за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня. За шахматную корону сыграет индиец Гукеш Доммараджу.

«Я не думаю, что в ближайшее время кто-то, кроме Непомнящего, от России будет всерьез бороться за мировую шахматную корону. Пока я не вижу смены ему, мне и другим сильным россиянам, а в Индии видна огромная плеяда.

У нас есть Андрей Есипенко, сильный шахматист, но сможет ли он всерьез побороться за звание чемпиона мира, сказать сложно, хотя я ему этого искренне желаю.

У нас всегда дети и юноши хорошо выступают, но во взрослом возрасте они, как правило, играют не так успешно. Не знаю, с чем это связано.

Мне кажется, нам не хватает некой системности в развитии молодых талантов, но в масштабах всей страны мне говорить сложно, потому что я занимаюсь развитием шахмат только в Московской области и на освобожденных территориях», – сказал участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

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