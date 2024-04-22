Бывший тренер Непомнящего Яновский: «Ян очень достойно играл и боролся. Может быть, играть в Торонто ему было тяжело из-за большого сдвига по времени»

Бывший тренер Непомнящего Сергей Яновский оценил игру Яна на турнире претендентов.

Непомнящий занял третье место, набрав 8,5 очка в 14 партиях, победу одержал 17-летний представитель Индии Доммараджу Гукеш (9 очков).

«Я считаю, что Ян очень достойно играл и боролся, ему немного не хватило для исторической победы. Может быть, играть в Торонто ему было тяжело из-за большого сдвига по времени, который не позволил ему сохранить энергию до конца турнира.

Ян играл здорово и до самого конца боролся за победу. Он установил уникальное достижение – до предпоследнего тура на протяжении трех турниров претендентов подряд либо делил первое место, либо единолично его занимал. Вряд ли кому-то удастся хотя бы это повторить.

Гукеш – это новая звездочка, он играет в совершенно другие шахматы, не так, как играли шахматисты раньше. Он показал, что обрел высокую устойчивость, это самый юный претендент на звание чемпиона мира.

Тем не менее он проявил себя бойцом, играл очень уверенно, он фантастически считает варианты. В дебютной подготовке он пока еще уступает сильнейшим игрокам, но именно устойчивость и счет вариантов помогли ему одержать победу в таком сильном турнире», – сказал Яновский.

Почему Непомнящий проиграл турнир претендентов?

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