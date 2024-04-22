17-летний Гукеш выиграл турнир претендентов по шахматам. Он котировался одним из аутсайдеров

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В Торонто завершился шахматный турнир претендентов.

Победителем стал 17-летний представитель Индии Гукеш Доммараджу. Он набрал 9 очков в 14 турах, оторвавшись от ближайших преследователей на пол-очка.

Гукеш котировался одним из аутсайдеров турнира за 10.00. Только в Видита Сантоша (15.00) и Ниджата Абасова (100.00) букмекеры верили меньше.

Индийский шахматист поборется за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем.

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6 комментариев
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Пацан сделал. Всех))
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Ну так ведь: родиной шахмат считается Индия, в которой не позднее конца VI века н. э. была известна игра чатуранга (санскр. चतुरङ्ग) — вероятный прямой предшественник шахмат. В чатурангу на доске 8x8 играли комплектом фигур, схожих с шахматными, а целью игры было поставить мат королю противника.
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Ответ asusp527
Букмекеры тупые😁
Там и Магнус в него не верил🤷 и ни один шахматный эксперт на него не ставил (которые я слышал)
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Букмекеры тупые😁
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Забавно, но перед началом ТП было предчувствие, что турнир выиграет индус. 3/8 все же шанс вполне реальный. Но логика была не столько по количеству индусов в текущем турнире, а по качеству их игры за последний год.
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