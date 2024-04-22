17-летний Гукеш выиграл турнир претендентов по шахматам. Он котировался одним из аутсайдеров

В Торонто завершился шахматный турнир претендентов.

Победителем стал 17-летний представитель Индии Гукеш Доммараджу. Он набрал 9 очков в 14 турах, оторвавшись от ближайших преследователей на пол-очка.

Гукеш котировался одним из аутсайдеров турнира за 10.00. Только в Видита Сантоша (15.00) и Ниджата Абасова (100.00) букмекеры верили меньше.

Индийский шахматист поборется за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем.

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