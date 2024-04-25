Артемьев о турнире претендентов: «Непомнящий выступил очень достойно, оказался в дележе 2-го места, но по игре смотрелся немного слабее победителя»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Екатерина Лагно Фабиано Каруана Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе Владислав Артемьев Гукеш Доммараджу Рамешбабу Вайшали Шахматы

Владислав Артемьев оценил игру Яна Непомнящего на турнире претендентов.

В апреле на соревнованиях в Торонто победил индиец Гукеш Доммараджу, россиянин Непомнящий занял третье место. Женский турнир выиграла китаянка Тань Чжунъи, россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно стали пятой и шестой соответственно.

«На мой взгляд, турниры претендентов получились очень интересными, боевыми. Что касается мужского турнира, то я думаю, что победа Гукеша вполне закономерна, индийский парень практически весь турнир играл очень стабильно, местами действовал максимально точно.

Также немного жаль Каруану, он был очень близок к тай-брейку и на финише играл прекрасно, за исключением второй половины партии против Яна. Ян же, как мне кажется, выступил очень достойно, оказался в дележе второго места, но по игре смотрелся немного слабее победителя.

В женском турнире в целом уверенную победу одержала китайская шахматистка Тань Чжунъи, она была стабильнее конкуренток, хотя тура за три-четыре до конца казалось, что Лэй Тинцзе может догнать и при случае обогнать соотечественницу, но на финише откровенно стала играть слабее, уровень игры упал.

Александра (Горячкина) и Екатерина (Лагно) выступили ниже своих возможностей, к сожалению, но турнир очень сложный, 14 туров в классику – всякое бывает. Желаю нашим шахматисткам не унывать, новые победы впереди», – сказал российский гроссмейстер Артемьев.

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