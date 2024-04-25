Артемьев о турнире претендентов: «Непомнящий выступил очень достойно, оказался в дележе 2-го места, но по игре смотрелся немного слабее победителя»

Владислав Артемьев оценил игру Яна Непомнящего на турнире претендентов.

В апреле на соревнованиях в Торонто победил индиец Гукеш Доммараджу, россиянин Непомнящий занял третье место. Женский турнир выиграла китаянка Тань Чжунъи, россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно стали пятой и шестой соответственно.

«На мой взгляд, турниры претендентов получились очень интересными, боевыми. Что касается мужского турнира, то я думаю, что победа Гукеша вполне закономерна, индийский парень практически весь турнир играл очень стабильно, местами действовал максимально точно.

Также немного жаль Каруану, он был очень близок к тай-брейку и на финише играл прекрасно, за исключением второй половины партии против Яна. Ян же, как мне кажется, выступил очень достойно, оказался в дележе второго места, но по игре смотрелся немного слабее победителя.

В женском турнире в целом уверенную победу одержала китайская шахматистка Тань Чжунъи, она была стабильнее конкуренток, хотя тура за три-четыре до конца казалось, что Лэй Тинцзе может догнать и при случае обогнать соотечественницу, но на финише откровенно стала играть слабее, уровень игры упал.

Александра (Горячкина) и Екатерина (Лагно) выступили ниже своих возможностей, к сожалению, но турнир очень сложный, 14 туров в классику – всякое бывает. Желаю нашим шахматисткам не унывать, новые победы впереди», – сказал российский гроссмейстер Артемьев.

Самый молодой претендент на корону в истории: в 16 обыграл Карлсена, перед партиями рисует метку на лбу

«Чувствую себя идиотом». Боль Непомнящего и Каруаны на турнире претендентов – шли ва-банк, но проиграли оба