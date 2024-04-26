Горячкина и Лагно сыграют в шести турнирах серии Гран-при ФИДЕ в сезоне-2024/25

Россиянки Лагно и Горячкина примут участие в шести турнирах серии Гран-при ФИДЕ.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, что количество турниров женской серии Гран-при в сезоне-2024/25 увеличилось с четырех до шести. Также увеличен призовой фонд, а количество участниц возросло с 16 до 20.

В серии турниров также сыграют китаянки Цзюй Вэньцзюнь, Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, украинки Анна Музычук и Мария Музычук, индийские шахматистки Рамешбабу Вайшали, Хампи Конеру и Харика Дронавалли, Нургюл Салимова (Болгария), Александра Костенюк (Швейцария), Батхуягийн Монгонтуул (Монголия), Нана Дзагнидзе (Грузия).

Оставшиеся шесть шахматисток будут номинированы организаторами каждого из шести турниров.