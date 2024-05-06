Сергей Карякин: «Турнир претендентов показал, что Азия сейчас – лидер мировых шахмат»

Сергей Карякин заявил, что турнир претендентов показал лидерство Азии в шахматах.

22 апреля в Торонто завершился турнир претендентов, где победы одержали индиец Гукеш Доммараджу и китаянка Тань Чжунъи.

«Турнир претендентов был очень интересным. Он показал, что Азия сейчас – это абсолютно «шахматный континент», лидер мировых шахмат.

Индия, Китай, Узбекистан на данный момент являются передовыми шахматными странами, и нам очень интересно будет с ними соревноваться.

Главное, чтобы было больше турниров, где мы сможем играть», – сказал участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

Победители турнира претендентов получают право сыграть в матче за шахматную корону.

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