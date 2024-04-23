Тренер сборных России Яновский: «От девушек на турнире претенденток мы ожидали большего. Лагно не хватило сил, Горячкина допустила осечку»

Теги турнир претендентов Екатерина Лагно Тань Чжунъи Александра Горячкина ТАСС Шахматы

Россиянки показали игру ниже своих возможностей на турнире претенденток.

Об этом заявил главный тренер сборных команд России Сергей Яновский.

На турнире, который проходил в Торонто, Александра Горячкина набрала 7 очков и заняла 5-е место, Екатерина Лагно с 6,5 очками стала шестой. Победу одержала китаянка Тань Чжунъи (9 очков).

«От девушек мы ожидали большего, так как их шахматный уровень очень высокий. Кате Лагно явно не хватило сил, было много упущенных возможностей.

Саша Горячкина допустила в одной из партий осечку, после этого она стала играть ниже своих возможностей. Ей только 25 лет, поэтому я уверен, что она еще покажет самые высокие результаты на других турнирах», – сказал Яновский.

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