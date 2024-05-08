Карякин об инаугурации Путина: «Я почувствовал желание президента продолжить развивать сильную Россию, чтобы добиться победы»

Теги Владимир Путин Сергей Карякин Политика Шахматы

Карякин заявил, что почувствовал желание Путина развивать сильную Россию.

7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Шахматист Сергей Карякин входил в список его доверенных лиц на выборах главы государства.

«Мероприятие, связанное с инаугурацией Владимира Владимировича, было очень масштабным. Было приятно, что такое огромное количество людей сплотилось вокруг президента.

Слова, которые были сказаны Путиным, тоже были важными, я почувствовал желание президента продолжить развивать сильную Россию, чтобы добиться победы.

Да, мы от него это слышали не раз, но в такой день было особенно приятно от него это услышать. На мой взгляд, все прошло просто отлично», – сказал участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.

Ранее Карякин сообщил, что был приглашен на церемонию инаугурации, но пропустил ее из-за болезни.

Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле

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7 комментариев
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Мда шахматисты не всегда оказывается умные.
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Я почувствовал непреодолимое желание что-нибудь лизнуть...
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Карякин не моет свой коричневый язык
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«Я почувствовал желание президента ,,,» смущаясь прошептал Карякин
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А я,в свою очередь,почувствовал его желание разваливать Россию.Рано или поздно увидим,кто из нас окажется прав.
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