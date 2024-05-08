Карякин об инаугурации Путина: «Я почувствовал желание президента продолжить развивать сильную Россию, чтобы добиться победы»

Карякин заявил, что почувствовал желание Путина развивать сильную Россию.

7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Шахматист Сергей Карякин входил в список его доверенных лиц на выборах главы государства.

«Мероприятие, связанное с инаугурацией Владимира Владимировича, было очень масштабным. Было приятно, что такое огромное количество людей сплотилось вокруг президента.

Слова, которые были сказаны Путиным, тоже были важными, я почувствовал желание президента продолжить развивать сильную Россию, чтобы добиться победы.

Да, мы от него это слышали не раз, но в такой день было особенно приятно от него это услышать. На мой взгляд, все прошло просто отлично», – сказал участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.

Ранее Карякин сообщил, что был приглашен на церемонию инаугурации, но пропустил ее из-за болезни.

Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле