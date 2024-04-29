Магнус Карлсен: «Возможно, что Дин Лижэня навсегда уничтожил матч за корону. Пока нет признаков, что он оправится от этого»

Теги Магнус Карлсен матч на первенство мира Дин Лижэнь Шахматы

Магнус Карлсен считает, что Дин Лижэня мог уничтожить матч за первенство мира.

Лижэнь обыграл Яна Непомнящего и стал обладателем шахматной короны. Однако после этого пропал почти на год, потом вернулся, сыграв два турнира: занял девятое место на Супертурнире в Вейк-ан-Зее в январе, а потом проиграл 10 из 13 партий на турнире в немецком Вайссенхаусе в феврале. И больше опять нигде не появлялся.

«Вопрос в том, уничтожен ли он полностью (после матча за первенство мира). Я не уверен, но думаю, что это возможно. Перерыв должен был пойти ему на пользу, но его явно недостаточно.

Я думаю, то, что произошло после матча за шахматную корону, должно заставить людей понять, насколько это сложные соревнования. Уже год прошел, а пока нет признаков, что Дин Лижэнь оправится от этого.

Если он продолжит плохо играть до нового матча за первенство мира, то, думаю, нам не стоит ожидать от него более высокого уровня на самом матче», – сказал Магнус Карлсен.

Лижэнь должен защищать титул против 17-летнего представителя Индии Гукеша Доммараджу.

«Корона слишком тяжелая». Чемпион мира по шахматам пропал

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лижэнь медных труб не выдерживает. Вроде радоваться надо, что Чемпион, а Дин хандрит. То ли дело сам Магнус - вообще не запаривается и делает деньги на своём чемпионстве и имени.
+5
-2
+3
Карлсен совершенно прав. Такого безвольного чемпиона мира современность ещё не видела
+2
-1
+1
матч тут не при чем. просто у самого дина с головой какие-то проблемы. яна вон два поражения не уничтожили ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий