Магнус Карлсен: «Возможно, что Дин Лижэня навсегда уничтожил матч за корону. Пока нет признаков, что он оправится от этого»

Магнус Карлсен считает, что Дин Лижэня мог уничтожить матч за первенство мира.

Лижэнь обыграл Яна Непомнящего и стал обладателем шахматной короны. Однако после этого пропал почти на год, потом вернулся, сыграв два турнира: занял девятое место на Супертурнире в Вейк-ан-Зее в январе, а потом проиграл 10 из 13 партий на турнире в немецком Вайссенхаусе в феврале. И больше опять нигде не появлялся.

«Вопрос в том, уничтожен ли он полностью (после матча за первенство мира). Я не уверен, но думаю, что это возможно. Перерыв должен был пойти ему на пользу, но его явно недостаточно.

Я думаю, то, что произошло после матча за шахматную корону, должно заставить людей понять, насколько это сложные соревнования. Уже год прошел, а пока нет признаков, что оправится от этого.

Если он продолжит плохо играть до нового матча за первенство мира, то, думаю, нам не стоит ожидать от него более высокого уровня на самом матче», – сказал .

Лижэнь должен защищать титул против 17-летнего представителя Индии Гукеша Доммараджу.

«Корона слишком тяжелая». Чемпион мира по шахматам пропал