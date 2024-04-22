17-летний Гукеш стал самым молодым в истории претендентом на шахматную корону
17-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым в истории претендентом на шахматную корону.
Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).
Ранее Гукеш выиграл турнир претендентов в Торонто, набрав 9 очков. Он получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.
В матчах за звание чемпиона будет по проще, наверное, времени то побольше
Кажется, что Динь Лижень у букмекеров будет аутсайдером, учитывая его результаты в этом году
А Карлсен принципиально хотел Алирезу, может теперь его устроит ещё более молодой Гукеш.
ну и в целом он как некстван воспринимается. Он даже 2800 успел пробить.
Разница огромная в статусе
Внешне дал бы ему больше)
Прагнанадха старше на год, но годится ему в сыновья)