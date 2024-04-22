17-летний Гукеш стал самым молодым в истории претендентом на шахматную корону

Теги ФИДЕ турнир претендентов рекорды матч на первенство мира Дин Лижэнь Гукеш Доммараджу Шахматы

17-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым в истории претендентом на шахматную корону.

Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Ранее Гукеш выиграл турнир претендентов в Торонто, набрав 9 очков. Он получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.

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37 комментариев
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Кажись Карлсен заявится на следующий турнир претендентов, если Гукеш станет чемпионом.
+24
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+24
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Был. Сейчас очень слабо играет, никаких шансов против Гукеша. Особенно если Гукеш дебюты подтянет.
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+14
Желаю Гукешу удачи в матче за корону против китайского гроссмейстера!
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+10
Ответ Xxx Xxx
Претендент на звание второго шахматиста мира. Увы,звание чемпиона девальвировалось И это не только мое диванное мнение Тот же Дубов говорил о том,что у него нет мотивации проходить тяжёлый цикл,ради встречи с полуживым Лиженем,при живом Карлсене В шахматах установилось безвременье,увы Надеюсь надолго это не затянется и либо Магнус вернется,либо появится шахматист,который будет безусловно сильнее его
Дубов никогда и не отберется никогда туда.
+6
-1
+5
офигеть, хоть сериал снимай по такой истории.
+6
-1
+5
Гукеш сыграл турнир прекрасно, считает как компьютер, но правда долго, почти в каждой партии загонял себя в цейтнот
В матчах за звание чемпиона будет по проще, наверное, времени то побольше
Кажется, что Динь Лижень у букмекеров будет аутсайдером, учитывая его результаты в этом году
+4
0
+4
Ответ Xxx Xxx
Претендент на звание второго шахматиста мира. Увы,звание чемпиона девальвировалось И это не только мое диванное мнение Тот же Дубов говорил о том,что у него нет мотивации проходить тяжёлый цикл,ради встречи с полуживым Лиженем,при живом Карлсене В шахматах установилось безвременье,увы Надеюсь надолго это не затянется и либо Магнус вернется,либо появится шахматист,который будет безусловно сильнее его
Дубов с удовольствием на месте Аббасова бы оказался, хотя бы потому что призовой фонд турнира претендентов пол миллиона евро.
+5
-1
+4
Ответ закрыт по беспределу
А Карлсену сколько было?
22 года, если не ошибаюсь
+2
0
+2
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
У Лиженя ментальные проблемы, насколько я знаю, не факт что он вообще на финал выйдет.

А Карлсен принципиально хотел Алирезу, может теперь его устроит ещё более молодой Гукеш.
+2
0
+2
Ответ RembaXXX
Был. Сейчас очень слабо играет, никаких шансов против Гукеша. Особенно если Гукеш дебюты подтянет.
После матча за корону почти всегда спад идет. Вопрос больше в мотивации. Насколько Дин будет готов вкалывать пару месяцев. Есть ощущение, что Гукеш в этом плане в 10 раз сильнее настроен.
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+1
Ответ Xxx Xxx
При чем здесь деньги.Речь о величии и шахматной истории.Человек,победивший Каспарова или Карлсена,или человек победивший ЛиЖеня Разница огромная в статусе
Ну конечно, шахматисты же все сплошь миллионеры, только о величии и думают. Аббасов вот скатался пассажиром, но почти 30 штук евро привезет.
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Ответ RembaXXX
Дубов с удовольствием на месте Аббасова бы оказался, хотя бы потому что призовой фонд турнира претендентов пол миллиона евро.
Только по признанию участников этого турнира расходы по подготовке перекрывают все призовые и турнир поетендентов уходит в минус по деньгам.
+2
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Карлсен хотел Алирезу чтоб flawless victory сделать?
думаю, отомстить за то, что Алиреза часто обыгрывал Карлсена в онлайн-шахматах )
ну и в целом он как некстван воспринимается. Он даже 2800 успел пробить.
+1
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Гукеш красавчик конечно. Выиграл несмотря на фейл в партии с Фируджей. Регулярно слышал мнение, что из новой поросли и Абдусатторов и Праг талантливей, но при этом он и по рейтингу выше, и первым турнир претендентов выиграл
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Ответ mclovin
22 года, если не ошибаюсь
Ага, спасибо. Думал, что меньше.
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Ответ Xxx Xxx
Окей,я рад за Абасова.Но как финансовое благосостояние Абасова связано с моим первым комментарием не понимаю
К тому, что Дубов лукавит, когда говорит об отсутствии мотивации.
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Ответ RembaXXX
Ну конечно, шахматисты же все сплошь миллионеры, только о величии и думают. Аббасов вот скатался пассажиром, но почти 30 штук евро привезет.
Окей,я рад за Абасова.Но как финансовое благосостояние Абасова связано с моим первым комментарием не понимаю
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Ответ иг1171
Дубов никогда и не отберется никогда туда.
Про Абасова можно было бы сказать точно тоже самое, но он туда отобрался. У Дубова все в его руках и зависит только от его мотивации в играх с классическим контролем. Пока этой мотивации не особо видно, но кто его знает...
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А Карлсену сколько было?
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Ну и самым молодым чемпионом станет, стало быть)
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Ответ RembaXXX
Дубов с удовольствием на месте Аббасова бы оказался, хотя бы потому что призовой фонд турнира претендентов пол миллиона евро.
При чем здесь деньги.Речь о величии и шахматной истории.Человек,победивший Каспарова или Карлсена,или человек победивший ЛиЖеня
Разница огромная в статусе
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Суровые индусы рано взрослеют. Наши в его возрасте ещё совсем мальчики
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Ему 17?)
Внешне дал бы ему больше)
Прагнанадха старше на год, но годится ему в сыновья)
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Даже не представляю, что сейчас испытывает Каруана. На пресс конференции был убитым и сказал, что чувствует себя идиотом. Видимо эта партия еще долго в кошмарах будет сниться. При том, что каждый понимает, что против такого Дин Лирена любой был бы явным фаворитом.
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спасибо паре мешков, которые отняли очки у кого надо, а остальным безропотно проиграли
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Ответ onsigne
Кажись Карлсен заявится на следующий турнир претендентов, если Гукеш станет чемпионом.
Прикол в том, что это легчайшая победа для Магнуса будет. Соперника с шашкой наголо в атаку он в легкую подловит. А с теми, кто надежно играет, он играть отказывается. Вот такая ситуация.
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Ответ RembaXXX
Был. Сейчас очень слабо играет, никаких шансов против Гукеша. Особенно если Гукеш дебюты подтянет.
Так и матч не сейчас.
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Ответ RembaXXX
Были слухи, что Ли Жень вообще карьеру собирается завершить, дескать потерял мотивацию к игре, не знаю, насколько правдивы.
Да не, слишком большие бабки за матч дают. Вряд ли соскочит. А вот если его Гукеш хлопнет, то весьма вероятно закончит
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Ответ Фёдор Молчанов
После матча за корону почти всегда спад идет. Вопрос больше в мотивации. Насколько Дин будет готов вкалывать пару месяцев. Есть ощущение, что Гукеш в этом плане в 10 раз сильнее настроен.
Были слухи, что Ли Жень вообще карьеру собирается завершить, дескать потерял мотивацию к игре, не знаю, насколько правдивы.
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Ну, Гукеш не нубас как Непо и китайца он без проблем скушает. А там глядишь и мотивация у Магнуса появится, пощупать этого "нн" (во вселенной Магнуса) на чемпионском матче.
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