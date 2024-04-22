17-летний Гукеш стал самым молодым в истории претендентом на шахматную корону

17-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым в истории претендентом на шахматную корону.

Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Ранее Гукеш выиграл турнир претендентов в Торонто, набрав 9 очков. Он получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.