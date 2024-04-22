Андрей Филатов: «Жаль, что Непомнящий не смог в третий раз покорить турнир претендентов. Но он продемонстрировал волю и хороший результат»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Андрей Филатов ФШР Гукеш Доммараджу Шахматы

Глава Федерации шахмат России оценил итоги турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий занял 3-е место, победителем стал Гукеш Доммараджу из Индии.

«Турнир закончился сенсационно. Самый молодой победитель турнира претендентов в истории! Поздравляем индийского шахматиста с блестящей победой.

Жаль, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог в третий раз покорить такой важный турнир. Но он продемонстрировал волю и хороший результат с моей точки зрения. К сожалению, этого не хватило для победы, хотя Ян не проиграл ни одной партии. Конечно, он большой молодец, старался.

Что касается женского турнира, то в этот раз китайские шахматистки были сильнее. Будем готовиться», – сказал Андрей Филатов.

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