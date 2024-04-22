Непомнящий – Каруане после партии 14-го тура: «Фируджа испортил турнир для всех»
Ян Непомнящий заявил, что Алиреза Фируджа испортил турнир претендентов.
Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в заключительном 14-м туре на турнире претендентов в Торонто.
Российский гроссмейстер занял итоговое третье место, Каруана – четвертое. Победителем стал Гукеш Доммараджу из Индии.
«Али испортил турнир для всех», – сказал Непомнящий Каруане после завершения партии.
В итоге Янчик с Фаби в последнем матчем должны были играть на победу и зашли за 100 ходов.
Каруана не реализовал много возможностей, Накамура самоубился о Видита , Непо как всегда с лишним весом и плохой подготовкой
Но в родной-то стране культура хейта своих. Спортс набросил, "эсперты" разбрызгались слюной, какой у нас плохой шахматист, даже выиграть эти лёгкие турниры не может. Что вы за люди, а?!
Некоторые люди в начале упираются, а потом, оставшись без шансов, сливают матчи
В итоге человек с лучшим расписанием получает преимущество
Сейчас бы ПО было
Гукеш - Фаби, Янчик - Самурай по двум партиям, с рапидом/блицем если понадобится, ну и финал такой же
Возможно ему стоит проработать над его стилем поведения в будущем, если еще будут шансы выйти на матч - тот же Фабиано намного более собран в общении и говорит по большей части по существу и не общения ради.
Все тот же инстинкт убийцы должен быть - у Яна его нет. Пока или уже совсем еще не ясно.