Непомнящий – Каруане после партии 14-го тура: «Фируджа испортил турнир для всех»

Ян Непомнящий заявил, что Алиреза Фируджа испортил турнир претендентов.

Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в заключительном 14-м туре на турнире претендентов в Торонто.

Российский гроссмейстер занял итоговое третье место, Каруана – четвертое. Победителем стал Гукеш Доммараджу из Индии.

«Али испортил турнир для всех», – сказал Непомнящий Каруане после завершения партии.