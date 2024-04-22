Непомнящий – Каруане после партии 14-го тура: «Фируджа испортил турнир для всех»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий видео Фабиано Каруана Алиреза Фируджа Шахматы

Ян Непомнящий заявил, что Алиреза Фируджа испортил турнир претендентов.

Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в заключительном 14-м туре на турнире претендентов в Торонто.

Российский гроссмейстер занял итоговое третье место, Каруана – четвертое. Победителем стал Гукеш Доммараджу из Индии.

«Али испортил турнир для всех», – сказал Непомнящий Каруане после завершения партии.

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15 комментариев
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Ответ imaxim
Ян, а кто тебе мешал у Абасова белыми выиграть?
Абасов
+36
-1
+35
Ответ Сергей Евсеев
Что за бред? Ты набрал с Фируджей 1,5 очка из двух. Как и Каруана. Накамура набрал два из двух. Гукеш набрал меньше всех вас с Фируджей (1 из 2). Кому из вас испортил турнир Фируджа?
В 13 туре у Алирезы были все шансы сыграть вничью с гукешом, даже преимущество было по ходу партии. А дальше он просто слил игру.. Также Абасов начал сливать, когда уже ничего не светило.
+20
0
+20
Ответ Сергей Евсеев
Что за бред? Ты набрал с Фируджей 1,5 очка из двух. Как и Каруана. Накамура набрал два из двух. Гукеш набрал меньше всех вас с Фируджей (1 из 2). Кому из вас испортил турнир Фируджа?
Речь о том, возможно, что в предпоследнем туре поражение Феруджи позволило Гукешу обойти сразу трех шахматистов, которые уже наверное о ТБ думали
В итоге Янчик с Фаби в последнем матчем должны были играть на победу и зашли за 100 ходов.
+17
0
+17
моё мнение турнир каждый из поколения Мага портил себе сам, за исключением присутствия в нем Абасова...
Каруана не реализовал много возможностей, Накамура самоубился о Видита , Непо как всегда с лишним весом и плохой подготовкой
+12
-4
+8
Прочитал комменты под этим видео в ютубе. Там тысячи человек со всего мира высказывают слова уважения и симпатии Яну. Топ 100 заплюсованных комментов - все о Яне, что он настоящий профи, играл до последнего, хотя мог слить концовку и пустить Фаби на тайбрейк.
Но в родной-то стране культура хейта своих. Спортс набросил, "эсперты" разбрызгались слюной, какой у нас плохой шахматист, даже выиграть эти лёгкие турниры не может. Что вы за люди, а?!
+6
-1
+5
Ян, а кто тебе мешал у Абасова белыми выиграть?
+8
-5
+3
Имхо в ТП надо вводить ПО для четверых игроков после 14 туров
Некоторые люди в начале упираются, а потом, оставшись без шансов, сливают матчи
В итоге человек с лучшим расписанием получает преимущество
Сейчас бы ПО было
Гукеш - Фаби, Янчик - Самурай по двум партиям, с рапидом/блицем если понадобится, ну и финал такой же
+5
-2
+3
Что за бред? Ты набрал с Фируджей 1,5 очка из двух. Как и Каруана. Накамура набрал два из двух. Гукеш набрал меньше всех вас с Фируджей (1 из 2). Кому из вас испортил турнир Фируджа?
+11
-10
+1
Яну не угодишь - то один шахматист по его мнению слабый (в итоге - две ничьи против такого мотивированного игрока), то второй испортил турнир. Неправильно он реагирует на проигрыш первого места.
0
0
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Ян просто вот такой эмоциональный человек. Он также себя вел на матче в прошлом году, когда сопереживал китайцу.
Возможно ему стоит проработать над его стилем поведения в будущем, если еще будут шансы выйти на матч - тот же Фабиано намного более собран в общении и говорит по большей части по существу и не общения ради.

Все тот же инстинкт убийцы должен быть - у Яна его нет. Пока или уже совсем еще не ясно.
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