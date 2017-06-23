Сегодня в Париже продолжился первый этап шахматной серии Grand Chess Tour. Норвежец Магнус Карлсен одержал победу в турнире по рапиду.

Grand Chess Tour

1-й этап

Париж, Франция

Рапид

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 14

2. Александр Грищук (Россия) – 13

3. Хикару Накамура (США) – 12

4-5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 11

4-5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 11

6. Уэсли Со (США) – 9

7. Сергей Карякин (Россия) – 8

8. Веселин Топалов (Болгария) – 5

9. Этьен Бакро (Франция) – 4

10. Фабиано Каруана (США) – 3

24-25 июня пройдут 18 туров в блиц. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.