Grand Chess Tour. Париж. Карлсен одержал победу в турнире по рапиду, Грищук – 2-й, Карякин – 7-й
Сегодня в Париже продолжился первый этап шахматной серии Grand Chess Tour. Норвежец Магнус Карлсен одержал победу в турнире по рапиду.
Grand Chess Tour
1-й этап
Париж, Франция
Рапид
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 14
2. Александр Грищук (Россия) – 13
3. Хикару Накамура (США) – 12
4-5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 11
4-5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 11
6. Уэсли Со (США) – 9
7. Сергей Карякин (Россия) – 8
8. Веселин Топалов (Болгария) – 5
9. Этьен Бакро (Франция) – 4
10. Фабиано Каруана (США) – 3
24-25 июня пройдут 18 туров в блиц. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.
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