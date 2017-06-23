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    Grand Chess Tour. Париж. Карлсен одержал победу в турнире по рапиду, Грищук – 2-й, Карякин – 7-й

    Теги Веселин Топалов Магнус Карлсен Шахрияр Мамедьяров Александр Грищук Сергей Карякин Хикару Накамура Этьен Бакро Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Grand Chess Tour Paris GCT

    Сегодня в Париже продолжился первый этап шахматной серии Grand Chess Tour. Норвежец Магнус Карлсен одержал победу в турнире по рапиду.

    Grand Chess Tour

    1-й этап

    Париж, Франция

    Рапид

    1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 14
    2. Александр Грищук (Россия) – 13
    3. Хикару Накамура (США) – 12
    4-5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 11
    4-5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 11
    6. Уэсли Со (США) – 9
    7. Сергей Карякин (Россия) – 8
    8. Веселин Топалов (Болгария) – 5
    9. Этьен Бакро (Франция) – 4
    10. Фабиано Каруана (США) – 3

    24-25 июня пройдут 18 туров в блиц. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.

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