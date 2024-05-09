Сергей Карякин: «День Победы – один из самых важных праздников в нашей стране. Мы должны помнить бессмертный подвиг миллионов наших героев»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о важности Дня Победы.

« – это один из самых важных праздников в нашей стране. Мы должны помнить и не забывать бессмертный подвиг миллионов наших героев. Это очень важно, так как без знания истории нет будущего.

Я участвовал в акциях памяти, привозил часть вечного огня в одну из дружественных стран, и для меня это большая честь», – сказал .