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    Международная федерация бобслея выразила несогласие с решением своей же панели о снятии отстранения с девяти российских спортсменов

    Теги допинг скелетон Александр Третьяков сборная России (бобслей) бобслей сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) IBSF Александр Касьянов Ольга Потылицына Мария Орлова Ильвир Хузин Алексей Пушкарев Елена Никитина

    Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) выразила несогласие с решением своей же панели о снятии временного отстранения с девяти российских спортсменов.

    IBSF после решения МОК временно отстранила бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольгу Стульневу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, а также скелетонистов Сергея Чудинова, Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову.

    Позже антидопинговая панель IBSF сняла отстранение со спортсменов из-за отсутствия мотивировочной части решения МОК.

    «IBSF выражает несогласие с решением Панели, но уважает его. В данный момент мы рассматриваем все юридические возможности», – говорится в сообщении IBSF.

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