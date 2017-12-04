Международная федерация бобслея выразила несогласие с решением своей же панели о снятии отстранения с девяти российских спортсменов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) выразила несогласие с решением своей же панели о снятии временного отстранения с девяти российских спортсменов.

IBSF после решения МОК временно отстранила бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольгу Стульневу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, а также скелетонистов Сергея Чудинова, Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову.

Позже антидопинговая панель IBSF сняла отстранение со спортсменов из-за отсутствия мотивировочной части решения МОК.

«IBSF выражает несогласие с решением Панели, но уважает его. В данный момент мы рассматриваем все юридические возможности», – говорится в сообщении IBSF.