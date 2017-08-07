Чемпионат мира. Шубенков выступит в финале на 110 м с барьерами
Сегодня на чемпионате мира в Лондоне состоится финал на дистанции 110 метров с барьерами. В соревновании примет участие россиянин Сергей Шубенков.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
110 м с/б
Начало – 23.30 по московскому времени
Старт-лист
1. Сергей Шубенков (Россия)
2. Орландо Ортега (Испания)
3. Омар Маклауд (Ямайка)
4. Балаш Бажи (Венгрия)
5. Гарфильд Дарьен (Франция)
6. Шэйн Бретуэйт (Барбадос)
7. Хэнсл Парчмент (Ямайка)
8. Арис Мерритт (США)
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