Дмитрий Губерниев: «Будем надеяться, что кислота в Сене не разъест Баха и он останется жив. Ему еще предстоит вернуть российских спортсменов»

Теги плавание МОК Дмитрий Губерниев Томас Бах Париж-2024 Эммануэль Макрон Водные виды

Губерниев надеется, что купание в Сене не повредит здоровью Томаса Баха.

Ранее глава МОК заявил, что готов искупаться в Сене перед стартом Олимпиады-2024. Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу Игр. 

О готовности поплавать в Сене также заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго, исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

«Это вообще прекрасная идея. Думаю, им всем вместе нужно интенсивно искупаться. Чего только не сделаешь ради того, чтобы наша планета стала чище.

Будем надеяться, что кислота в Сене не разъест Томаса Баха, что он все-таки останется жив. Ему предстоит ещё много сделать. Например, вернуть российских спортсменов. Поэтому верим и в целебную воду Сены, и в его душевное и физическое здоровье.

Идеальное место проведения части соревнований Олимпиады на открытой воде – Олимпийский гребной канал в Крылатском. Если бы там были проведены соревнования в целебной и чистой воде нашего прекрасного водоема, всё бы было правильно.

Если говорить серьезно, то это большие риски для здоровья спортсменов. Но поскольку мафия бессмертна, как мы знаем, пусть идут и купаются. 

Чиновников МОК и тех, кто собрался купаться, не жалко. Спортсменов жалко. Так и живем», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев

«Надеюсь, там не будет слишком холодно». Томас Бах готов искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зато Димочку и всех остальных желчь уже разъела, да

Воронеж это не командировки в Швейцарию, первенство района скучно комментировать
+25
-8
+17
А чего в Крылатском, почему не в Орске?
+11
-2
+9
Будем надеяться, что желчь внутри губерниева не разъест его самого. Хотя. ..
+9
-5
+4
Токсичный губер и токсичная Сена два сапога пара.
+5
-2
+3
Баху 70 лет, так что российских спортсменов возвращать на олимпийские игры будет уже точно другой руководитель.
+2
0
+2
Губер лет 10 назад был в шоп-туре по Парижу и плюнул в Сену, чтобы однажды вернуться. С тех пор Сена всех и разъедает
+2
0
+2
Злой Димон
+5
-3
+2
Не смешно.
+3
-1
+2
Лучше бы все они молчали.
+1
0
+1
Твое дело вместо Масленникова шоу вести, а не изрыгать дичь потустороннюю
+3
-2
+1
Димон так хотел поехать в Париж.
+1
0
+1
Ответ Mortimer1
Зато Сашечку Митракова и всех остальных желчь уже разъела, да
Зато Мортимера1 мортира разнесла на кучу маленьких мортимерчиков, да
+2
-1
+1
Ответ Valentin Efimenko
Будем надеяться, что желчь внутри губерниева не разъест его самого. Хотя. ..
лучше наоборот бы
+1
0
+1
Как же это смешно, какой тонкий юмор (нет)
+3
-3
0
не утонет...
0
0
0
Губерниев - это какой-то Джекил и Хайд.
0
0
0
Ответ bars20
лучше наоборот бы
На то и "хотя" ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий