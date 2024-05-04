Дмитрий Губерниев: «Будем надеяться, что кислота в Сене не разъест Баха и он останется жив. Ему еще предстоит вернуть российских спортсменов»

Губерниев надеется, что купание в Сене не повредит здоровью Томаса Баха.

Ранее глава МОК заявил, что готов искупаться в Сене перед стартом -2024. Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу Игр.

О готовности поплавать в Сене также заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго, исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

«Это вообще прекрасная идея. Думаю, им всем вместе нужно интенсивно искупаться. Чего только не сделаешь ради того, чтобы наша планета стала чище.

Будем надеяться, что кислота в Сене не разъест , что он все-таки останется жив. Ему предстоит ещё много сделать. Например, вернуть российских спортсменов. Поэтому верим и в целебную воду Сены, и в его душевное и физическое здоровье.

Идеальное место проведения части соревнований Олимпиады на открытой воде – Олимпийский гребной канал в Крылатском. Если бы там были проведены соревнования в целебной и чистой воде нашего прекрасного водоема, всё бы было правильно.

Если говорить серьезно, то это большие риски для здоровья спортсменов. Но поскольку мафия бессмертна, как мы знаем, пусть идут и купаются.

Чиновников МОК и тех, кто собрался купаться, не жалко. Спортсменов жалко. Так и живем», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» .

«Надеюсь, там не будет слишком холодно». Томас Бах готов искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024