Франция готовится к кибератакам в ходе ОИ-2024, в том числе от хакеров из России

Во Франции рассказали об угрозе кибератак на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Во время Олимпийских и Паралимпийских игр будут кибератаки. Некоторые из них окажутся несерьезными, некоторые – значительными, но они не повлияют на Игры.

Возможно, будут и серьезные, которые способны повлиять», – сказал глава Агентства национальной кибербезопасности Франции (ANSSI) Винсент Штрубель, отметив, что специалисты провели беспрецедентную подготовку в данной сфере.

Также Штрубель высказался о возможности кибератак со стороны России.

«Мы готовимся ко всему», – заявил он, отметив, что во Франции не сосредотачиваются на одной конкретной угрозе.

Как пишет Associated Press, среди угроз также называются вымогатели и различные «хактивисты», чьей целью на Олимпиаде могут стать политические заявления.

Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.