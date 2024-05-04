Франция готовится к кибератакам в ходе ОИ-2024, в том числе от хакеров из России

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Во Франции рассказали об угрозе кибератак на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Во время Олимпийских и Паралимпийских игр будут кибератаки. Некоторые из них окажутся несерьезными, некоторые – значительными, но они не повлияют на Игры.

Возможно, будут и серьезные, которые способны повлиять», – сказал глава Агентства национальной кибербезопасности Франции (ANSSI) Винсент Штрубель, отметив, что специалисты провели беспрецедентную подготовку в данной сфере.

Также Штрубель высказался о возможности кибератак со стороны России.

«Мы готовимся ко всему», – заявил он, отметив, что во Франции не сосредотачиваются на одной конкретной угрозе.

Как пишет Associated Press, среди угроз также называются вымогатели и различные «хактивисты», чьей целью на Олимпиаде могут стать политические заявления.

Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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17 комментариев
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ОКР: В связи с запретом на выступление спортсменам из России участие в Олимпиаде примут российские киберспортсмены.
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Ответ адекватное мнение
у комиссара Жибера будет много работы
Да, тем более курсы по работе на компьютере он уже брал
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у комиссара Жибера будет много работы
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Если что-то навернётся, скажут, русские виноваты.
Если никаких атак не будет, расскажут, как доблестно отбивались от русских.
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Балаболы вонючие! Вы сперва порядок наведите в городе, от крыс, клопов и мусора очистите, потом про кибератаки говорите. И вообще, на что у вас кибератаки устраивать, странно, что у вас при такой разрухе вообще какая-то инфраструктура осталась.
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Главное обеспечить безопасность трансвестита, который понесёт олимпийский огонь и безопасное купание Баха и Макрона в Сене. А остальное уже не так важно.
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Ответ iSurfer
ОКР: В связи с запретом на выступление спортсменам из России участие в Олимпиаде примут российские киберспортсмены.
Лучшая шутка дня! ))
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Ответ HCSibir1989
Да, тем более курсы по работе на компьютере он уже брал
когда в тетрис играл?)
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Ответ Растиньяк
Комментарий удален модератором
Какое пво? Они все отдали Зеле.
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Сами свои игры и угробят, а потом свалят на всех кому не лень. Евро в 16 году, провалили полностью.
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Ответ iSurfer
ОКР: В связи с запретом на выступление спортсменам из России участие в Олимпиаде примут российские киберспортсмены.
Не зря мы проводили Игры Будущего 🎮 😎
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Комментарий удален модератором
Ага, готовятся к атакам хакеров, разбрасывая всюду ноуты, предусмотрительно заражённые вредоносным ПО.
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надо было добавить, что российские хакеры по личному указанию Путина взломали мозги парижских крыс и эмигрантов, которые будут всячески мешать проведению Олимпиады.
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Ответ адекватное мнение
у комиссара Жибера будет много работы
Уме в помощники направили комиссара Жюва!
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