Тридцать шесть спортсменов из 11 стран выступят за команду беженцев на Олимпиаде в Париже

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Олимпийская сборная беженцев Легкая атлетика

МОК одобрил выступление 36 спортсменов из 11 стран в составе команды беженцев.

Они выступят в 12 видах спорта.

«Мы приветствуем всех вас с распростертыми объятиями. Вы являетесь богатством нашего олимпийского сообщества. Приняв участие в Олимпийских играх, вы продемонстрируете человеческий потенциал стойкости и совершенства.

Это станет символом надежды для более чем 100 млн беженцев по всему миру. Также вы ознакомите мир с масштабами кризиса беженцев. Поэтому я призываю всех во всем мире присоединиться к нам и поболеть за вас», – заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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