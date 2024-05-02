Тридцать шесть спортсменов из 11 стран выступят за команду беженцев на Олимпиаде в Париже

МОК одобрил выступление 36 спортсменов из 11 стран в составе команды беженцев.

Они выступят в 12 видах спорта.

«Мы приветствуем всех вас с распростертыми объятиями. Вы являетесь богатством нашего олимпийского сообщества. Приняв участие в Олимпийских играх, вы продемонстрируете человеческий потенциал стойкости и совершенства.

Это станет символом надежды для более чем 100 млн беженцев по всему миру. Также вы ознакомите мир с масштабами кризиса беженцев. Поэтому я призываю всех во всем мире присоединиться к нам и поболеть за вас», – заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.