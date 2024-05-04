Васильев о планах Баха искупаться в Сене: «Он готов даже голым по Парижу бегать, чтобы привлечь к себе внимание и спасти Олимпийские игры»

Дмитрий Васильев иронично оценил планы Томаса Баха искупаться в реке Сене.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом летних Игр-2024 в Париже. Сейчас плавание в Сене официально запрещено из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу соревнований.

«Сейчас он (Бах) готов даже голым по Парижу бегать для того, чтобы привлечь к себе внимание и спасти Олимпийские игры. Все идет к тому, что Олимпиада поставлена под срыв и есть вероятность, что ее вообще не будет.

Поэтому Томас Бах делает сейчас разные заявления, чтобы олимпийское движение не было разрушено окончательно. Все, что мы видим, это жалкие попытки сохранить то, чему он положил конец», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Ранее о готовности искупаться в Сене заявляли президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.