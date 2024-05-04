Васильев о планах Баха искупаться в Сене: «Он готов даже голым по Парижу бегать, чтобы привлечь к себе внимание и спасти Олимпийские игры»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев иронично оценил планы Томаса Баха искупаться в реке Сене.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом летних Игр-2024 в Париже. Сейчас плавание в Сене официально запрещено из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу соревнований.

«Сейчас он (Бах) готов даже голым по Парижу бегать для того, чтобы привлечь к себе внимание и спасти Олимпийские игры. Все идет к тому, что Олимпиада поставлена под срыв и есть вероятность, что ее вообще не будет.

Поэтому Томас Бах делает сейчас разные заявления, чтобы олимпийское движение не было разрушено окончательно. Все, что мы видим, это жалкие попытки сохранить то, чему он положил конец», – сказал  двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Ранее о готовности искупаться в Сене заявляли президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какие у Васильева занятные фантазии. О голых немолодых мужчинах.
+5
-1
+4
Уж лучше голым по Парижу, чем язык в известных местах, гражданин Васильев.
+5
-2
+3
Чисто бабка на лавочке перед подъездом.
+3
-2
+1
Есть вероятность, что Олимпиады не будет? Это примерно как, что в Санкт-Петербурге не будет биатлона при Васильеве?
+1
-1
0
Кто-то после мультфильма о запуске ракет по предполагаему сопернику вещал с трибуны "Вы не слышите нас,не хотите диалога,так обратите внимание! Начните с нами говорить!"

Кто это был?
+1
-1
0
Забавный малый
+2
-2
0
Бах, тот еще пустозвон!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий