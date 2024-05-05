Результаты Петяярви трейла, прошедшего 4 мая в Ленинградской области
4 мая в Ленинградской области прошел Петяярви трейл. Участники соревновались на следующих дистанциях: 22 км, 10 км и 5 км.
Старт всех дистанций был дан напротив ж/д платформы Петяярви. Спортсмены бежали по природному заказнику «Гряда Вярямянселькя», где на пути встречались крутые подъемы, спуски, старая финская ГЭС, река Волчья.
Результаты победителей и призеров:
22 км, мужчины
- Михаил Кузьмин – 1:36:03,3
- Руслан Ардеев – 1:38:52
- Роман Парфененко – 1:39:36,3
22 км, женщины
- Мария Неверова – 1:52:24,4
- Юлия Руденко – 1:56:22,5
- Анна Вишнякова – 2:09:22,4
10 км, мужчины
- Александр Ахремчик – 52:16,1
- Евгений Парфененко – 52:27,8
- Александр Тучин – 52:42,5
10 км, женщины
- Татьяна Ефремова – 56:51
- Анастасия Кузнецова – 1:00:43,7
- Татьяна Кондратьева – 1:02:04,8
5 км, мужчины
- Тимофей Разгуляев – 20:35,2
- Иван Ситников – 20:37,2
- Илья Егоров – 20:45,8
5 км, женщины
- Варвара Сушкова – 20:00,7
- Диана Разгуляева – 20:52,3
- Анастасия Андрианова – 21:58,2
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.