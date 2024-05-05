Результаты Петяярви трейла, прошедшего 4 мая в Ленинградской области

4 мая в Ленинградской области прошел Петяярви трейл. Участники соревновались на следующих дистанциях: 22 км, 10 км и 5 км.

Старт всех дистанций был дан напротив ж/д платформы Петяярви. Спортсмены бежали по природному заказнику «Гряда Вярямянселькя», где на пути встречались крутые подъемы, спуски, старая финская ГЭС, река Волчья.

Результаты победителей и призеров:

22 км, мужчины

Михаил Кузьмин – 1:36:03,3 Руслан Ардеев – 1:38:52 Роман Парфененко – 1:39:36,3

22 км, женщины

Мария Неверова – 1:52:24,4 Юлия Руденко – 1:56:22,5 Анна Вишнякова – 2:09:22,4

10 км, мужчины

Александр Ахремчик – 52:16,1 Евгений Парфененко – 52:27,8 Александр Тучин – 52:42,5

10 км, женщины

Татьяна Ефремова – 56:51 Анастасия Кузнецова – 1:00:43,7 Татьяна Кондратьева – 1:02:04,8

5 км, мужчины

Тимофей Разгуляев – 20:35,2 Иван Ситников – 20:37,2 Илья Егоров – 20:45,8

5 км, женщины

Варвара Сушкова – 20:00,7 Диана Разгуляева – 20:52,3 Анастасия Андрианова – 21:58,2

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.