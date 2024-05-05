Результаты Петяярви трейла, прошедшего 4 мая в Ленинградской области

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4 мая в Ленинградской области прошел Петяярви трейл. Участники соревновались на следующих дистанциях: 22 км, 10 км и 5 км.

Старт всех дистанций был дан напротив ж/д платформы Петяярви. Спортсмены бежали по природному заказнику «Гряда Вярямянселькя», где на пути встречались крутые подъемы, спуски, старая финская ГЭС, река Волчья.

Результаты победителей и призеров:

22 км, мужчины

  1. Михаил Кузьмин – 1:36:03,3
  2. Руслан Ардеев – 1:38:52
  3. Роман Парфененко – 1:39:36,3

22 км, женщины

  1. Мария Неверова – 1:52:24,4
  2. Юлия Руденко – 1:56:22,5
  3. Анна Вишнякова – 2:09:22,4

10 км, мужчины

  1. Александр Ахремчик – 52:16,1
  2. Евгений Парфененко – 52:27,8
  3. Александр Тучин – 52:42,5

10 км, женщины

  1. Татьяна Ефремова – 56:51
  2. Анастасия Кузнецова – 1:00:43,7
  3. Татьяна Кондратьева – 1:02:04,8

5 км, мужчины

  1. Тимофей Разгуляев – 20:35,2
  2. Иван Ситников – 20:37,2
  3. Илья Егоров – 20:45,8

5 км, женщины

  1. Варвара Сушкова – 20:00,7
  2. Диана Разгуляева – 20:52,3
  3. Анастасия Андрианова – 21:58,2

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

 

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