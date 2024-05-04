«Надеюсь, там не будет слишком холодно». Томас Бах готов искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024

Теги плавание Томас Бах Париж-2024 Водные виды

Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед стартом Олимпиады-2024.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу Игр.

«Я еще не получил приглашения [искупаться в Сене], но как только оно поступит, с радостью его приму. Надеюсь, там не будет слишком холодно», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее о готовности поплавать в Сене заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго, исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

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16 комментариев
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Собака на Сене
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К чему это явно лишнее позерство от политиков? Вроде и ребёнку очевидно что Сена реально грязная река (впрочем как и любая другая в любом крупном городе). Естественно 3 ухо и вторая голова после купания там на вырастут и ты даже не умрёшь, но чище и полезнее то от этого она не станет для здоровья.
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Макрон и Бах не утонут, потому что оно не тонет
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После такого купания важно душ как можно дольше не принимать.
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Беар Грилз нервно закурил после этих слов.
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Чтоб он там яйца отморозил,мразота.Хотя их нет у него. О чём я?
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Ответ Виктор Ш.
После такого купания важно душ как можно дольше не принимать.
Хороший сюжет для нового ролика с Охлобыстиным.
"МиРРРа-мистИн!!!"
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Пускай все они туда залезают и желательно не вылезают
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Ответ Илья Савчук
Беар Грилз нервно закурил после этих слов.
Чего уж там, Тимофей Баженов со своим рейтингом в углу рыдает
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Ответ Montenegro Serbian
К чему это явно лишнее позерство от политиков? Вроде и ребёнку очевидно что Сена реально грязная река (впрочем как и любая другая в любом крупном городе). Естественно 3 ухо и вторая голова после купания там на вырастут и ты даже не умрёшь, но чище и полезнее то от этого она не станет для здоровья.
У них расширенная медстраховка.
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Слабак
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Доцент, нет тут никакого сена
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Ответ Виктор Ш.
После такого купания важно душ как можно дольше не принимать.
Представляете, Бах в Сену полезет, а ему там пираньи @@@ откусят.
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