«Надеюсь, там не будет слишком холодно». Томас Бах готов искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024

Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед стартом Олимпиады-2024.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу Игр.

«Я еще не получил приглашения [искупаться в Сене], но как только оно поступит, с радостью его приму. Надеюсь, там не будет слишком холодно», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее о готовности поплавать в Сене заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго, исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Новая порция проблем Парижа перед Олимпиадой – бунт книготорговцев на Сене, забастовки пожарных и строителей