«Эта Олимпиада максимально политизирована. Тут явно русофобские настроения». Журова об отказе российским волонтерам в аккредитации

Светлана Журова назвала Олимпийские игры максимально политизированными.

Ранее стало известно, что власти Франции отказывают российским волонтерам в аккредитации на Игры-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Эта Олимпиада максимально политизирована. Конечно, нашим волонтерам хотелось поучаствовать, тем более на любых других Олимпиадах всегда были интернациональные волонтеры и россиян с удовольствием согласовывали, потому что очень хорошо работали. Всегда была такая практика. Но тут явно русофобские настроения.

Они не хотят, наверное, чтобы среди волонтеров была какая-то буча, протесты: «Зачем вы сюда русских взяли?» Наверняка там будут украинские волонтеры, поэтому французской стороне легче отказаться от наших волонтеров», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.