«Эта Олимпиада максимально политизирована. Тут явно русофобские настроения». Журова об отказе российским волонтерам в аккредитации

Теги Светлана Журова Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Светлана Журова назвала Олимпийские игры максимально политизированными.

Ранее стало известно, что власти Франции отказывают российским волонтерам в аккредитации на Игры-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Эта Олимпиада максимально политизирована. Конечно, нашим волонтерам хотелось поучаствовать, тем более на любых других Олимпиадах всегда были интернациональные волонтеры и россиян с удовольствием согласовывали, потому что очень хорошо работали. Всегда была такая практика. Но тут явно русофобские настроения.

Они не хотят, наверное, чтобы среди волонтеров была какая-то буча, протесты: «Зачем вы сюда русских взяли?» Наверняка там будут украинские волонтеры, поэтому французской стороне легче отказаться от наших волонтеров», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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9 комментариев
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Вы же сами всё для этого и сделали.
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Волонтеры спасены от тлетворного влияния запада...
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Политизирована она с всех сторон, а страдают спортсмены
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Сначала нафантазировала, потом сама реальные причины объяснила, то ли шиза, то ли расчет на совсем ограниченных.
Я бы добавил, что если бы допустили, то вероятность провокаций, в том числе спланированных, с обеих сторон была бы 100%.
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У г-на Губерниева совершенно противоположное мнение хотя вы вместе с ним на путингах зажигали.
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хммм... Давайте подумаем с чего бы это?
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каждый первый волонтер краснознаменный институт закончил
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Зато теперь у нас политика вне спорта!
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Хохлы в Париже и так кишат...
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