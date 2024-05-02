Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде
Украинцев обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины и НОК страны.
Согласно рекомендациям, украинцам стоит воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси, не участвовать в совместных дискуссиях, фотосессиях и пресс-конференциях, находиться на максимально возможном расстоянии во время церемоний награждения.
Помимо этого, они должны докладывать руководству украинской делегации о попытках провокационных действий со стороны российских и белорусских спортсменов и нарушении ими нейтрального статуса.
Спортсменам, которые находятся на контракте с ВСУ, рекомендовано придерживаться правил, предусмотренных ведомством.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Получается им можно? Понятненько..
У тех, кто писал эти инструкции, явно протекла крыша, так не работает))
Но бюджета тогда может не хватить.