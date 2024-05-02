Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Украины Политика ТАСС Легкая атлетика

Украинцев обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины и НОК страны. 

Согласно рекомендациям, украинцам стоит воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси, не участвовать в совместных дискуссиях, фотосессиях и пресс-конференциях, находиться на максимально возможном расстоянии во время церемоний награждения. 

Помимо этого, они должны докладывать руководству украинской делегации о попытках провокационных действий со стороны российских и белорусских спортсменов и нарушении ими нейтрального статуса.

Спортсменам, которые находятся на контракте с ВСУ, рекомендовано придерживаться правил, предусмотренных ведомством.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

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17 комментариев
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То есть им дали должность полицаев как условным мадьярам в годы ВОВ?)
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"спортсменам, которые находятся на контракте в ВСУ" ©
Получается им можно? Понятненько..
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Ух уж эта страшная Кровавая Гебня, эти доносы в этой восточной диктату...Аааааааа, извините, извините. Перепутал. Все очень демократично, очень в духе республиканских западных цивилизованных традиций.
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Эти и без нарушений могут начать докладывать...
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Цирк
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1984 Оруэлл
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им бы лучше за собой следить, ну то есть присматривать друг за другом, а то там неизвестно еще сколько спортсменов попытается сбежать в другие страны и в россию например)) помирать за зеленского явно никто не горит желанием
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Ухаха, сексоты
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Вот и некий г-н Навоша занимается тем же. С 22 года пишет доносы в МОКи и в федерации на всех российских спортсменов, которые, по его мнению, как-либо поддерживают СВО.
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Чета какая-то хрень получается, им вроде бы общаться с россиянами и беларусами нельзя, но при этом следить за ними нужно)))

У тех, кто писал эти инструкции, явно протекла крыша, так не работает))
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Надо ещё доплачивать по тридцать гривен за донос.
Но бюджета тогда может не хватить.
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Нация нытиков, попрошаек и доносчиков🤣👍
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Ответ Эдуард Глянцев
То есть им дали должность полицаев как условным мадьярам в годы ВОВ?)
Это как в старом анекдоте. После войны сидят вместе за столом белорус и украинец. Украинец всë время нахваливает. Горилка у нас отличная, вам привезли. Овощи у нас лучше, вам привезли. Сала у вас такого нет, наше привезли. А белорус отвечает: а у нас во время войны полицаев не было-ваших привезли
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Украинских спортсменов обязали устраивать провокации и докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде...
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Украинский спортсмен Тарас Стуканенко.
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Доносить это пошло и безнравственно, а главное безыдейно.
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Ну что, надо обязательно ехать, что бы хахлы ходили плакались.
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