Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде

Украинцев обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины и НОК страны.

Согласно рекомендациям, украинцам стоит воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси, не участвовать в совместных дискуссиях, фотосессиях и пресс-конференциях, находиться на максимально возможном расстоянии во время церемоний награждения.

Помимо этого, они должны докладывать руководству украинской делегации о попытках провокационных действий со стороны российских и белорусских спортсменов и нарушении ими нейтрального статуса.

Спортсменам, которые находятся на контракте с ВСУ, рекомендовано придерживаться правил, предусмотренных ведомством.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.