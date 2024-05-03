В Санкт-Петербурге 4 мая пройдет презентация спортивной коллекции SHU. В этот день также начнет работать новая беговая точка SHU RUN

Теги любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

4 мая в Санкт-Петербурге пройдет презентация новой спортивной коллекции российского бренда одежды SHU. Также в субботу состоится открытие контейнера SHU RUN – это новое место старта для бегунов в Петроградском районе, где можно будет оставить свои вещи, присоединиться к бесплатным тренировкам от бренда, попить кофе и приобрести товары SHU. Беговая точка начнет работать уже с 5 мая.

Презентация начнется в 12:00 по адресу: улица Академика Павлова, 7В. Организаторы обещают безлимитный кофе и выпечку от бренда Verle, пробежку в комфортном темпе на дистанции 11 км, розыгрыш трех комплектов спортивной формы и промокод на скидку 10% первым ста гостям. 

Следить за обновлениями и расписанием беговых тренироворок SHU RUN можно в телеграм-канале бренда

Российский бренд одежды SHU запускает спортивную линейку. Старт продаж запланирован на август

 

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