В Санкт-Петербурге 4 мая пройдет презентация спортивной коллекции SHU. В этот день также начнет работать новая беговая точка SHU RUN

4 мая в Санкт-Петербурге пройдет презентация новой спортивной коллекции российского бренда одежды SHU. Также в субботу состоится открытие контейнера SHU RUN – это новое место старта для бегунов в Петроградском районе, где можно будет оставить свои вещи, присоединиться к бесплатным тренировкам от бренда, попить кофе и приобрести товары SHU. Беговая точка начнет работать уже с 5 мая.

Презентация начнется в 12:00 по адресу: улица Академика Павлова, 7В. Организаторы обещают безлимитный кофе и выпечку от бренда Verle, пробежку в комфортном темпе на дистанции 11 км, розыгрыш трех комплектов спортивной формы и промокод на скидку 10% первым ста гостям.

Следить за обновлениями и расписанием беговых тренироворок SHU RUN можно в телеграм-канале бренда.

Российский бренд одежды SHU запускает спортивную линейку. Старт продаж запланирован на август