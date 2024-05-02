Светлана Журова: «Когда наших спортсменов неожиданно от чего-то отстраняют, то чаще всего это идет от украинцев. У них это всячески поощряется»

Теги Светлана Журова Париж-2024 НОК Украины Политика ТАСС Легкая атлетика

Журова высказалась о том, что украинцев обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде.

Согласно рекомендациям Министерства молодежи и спорта Украины и НОК страны, спортсмены должны докладывать руководству украинской делегации о попытках провокационных действий со стороны российских и белорусских спортсменов и нарушении ими нейтрального статуса.

«Они давно это поощрили. Они русскоговорящие, знают всех ребят, знают соцсети и прочее, кто и кому лайк поставил. Доклады и отслеживания всячески поощряются.

Когда наших спортсменов неожиданно от чего-то отстраняют, то чаще всего это идет от украинских спортсменов и прочих близких к ним людей.

Это всячески поощряется. Но это больше предостережение, большинство спортсменов так не готовы выслуживаться. Они понимают, что все потом закончится, политики сменятся, а им еще придется взаимодействовать», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий