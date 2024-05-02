Светлана Журова: «Когда наших спортсменов неожиданно от чего-то отстраняют, то чаще всего это идет от украинцев. У них это всячески поощряется»

Журова высказалась о том, что украинцев обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде.

Согласно рекомендациям Министерства молодежи и спорта Украины и НОК страны, спортсмены должны докладывать руководству украинской делегации о попытках провокационных действий со стороны российских и белорусских спортсменов и нарушении ими нейтрального статуса.

«Они давно это поощрили. Они русскоговорящие, знают всех ребят, знают соцсети и прочее, кто и кому лайк поставил. Доклады и отслеживания всячески поощряются.

Когда наших спортсменов неожиданно от чего-то отстраняют, то чаще всего это идет от украинских спортсменов и прочих близких к ним людей.

Это всячески поощряется. Но это больше предостережение, большинство спортсменов так не готовы выслуживаться. Они понимают, что все потом закончится, политики сменятся, а им еще придется взаимодействовать», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.