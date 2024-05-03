Коу о допинге российских легкоатлетов в Лондоне-2012: «Олимпийские игры слишком сильны, чтобы одна страна-нарушительница нанесла им существенный ущерб»

Теги допинг сборная России сборная России жен Лондон-2012 World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

Глава World Athletics высказался о допинге у россиян на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

– На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Россия заняла четвертое место в медальном зачете. Но впоследствии 15 российских медалей изъяли после перепроверки допинг-проб. Можете ли вы сказать сегодня, что Россия нанесла ущерб имиджу или наследию Игр в Лондоне?

– Нет, это не украсило Игры, но они были слишком сильны. Олимпийские игры слишком сильны, чтобы одна страна-нарушительница нанесла им существенный ущерб. И люди помнят Олимпиаду в Лондоне по тем же причинам, по которым, я уверен, они будут помнить Игры в Париже, а именно из-за выступлений чистых спортсменов.

Сегодня у нас есть технология повторного тестирования проб. Так что никому не следует спать спокойно и думать: «Ну, это было четыре или шесть лет назад, и мне это сошло с рук». И вполне возможно, что есть вещества, для которых нет теста. Но я думаю, что это хороший сигнал для спортсменов, – сказал Себастьян Коу в интервью Le Monde.

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