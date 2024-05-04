РУСАДА отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования

Теги допинг РУСАДА ТАСС Легкая атлетика

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле выявили 24 случая нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования.

Отмечается, что в марте было зафиксировано 9 таких случаев. В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале – 15. 

В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованиях и тренировочных сборах, а позже – дисквалифицирован. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий