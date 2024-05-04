РУСАДА отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования
Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле выявили 24 случая нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования.
Отмечается, что в марте было зафиксировано 9 таких случаев. В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале – 15.
В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованиях и тренировочных сборах, а позже – дисквалифицирован.