Результаты Тутаевского полумарафона 2024

1 мая в Тутаеве (Ярославская область) прошел Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость», открыв 10-й, юбилейный сезон серии стартов «Бегом по Золотому кольцу».

Участники пробежали 3, 10 и 21,1 км по перекрытым улицам города, в том числе преодолев знаменитую «Черную гору» – затяжной подъем протяженностью 250 метров. Полумарафонцы забирались в подъем четыре раза, бегуны на 10 км – дважды. Набор высоты на каждый круг составил 59-65 м в зависимости от дистанции.

21,1 км, мужчины

1. Дмитрий Егоров – 01:17:09

2. Илья Федотов – 01:19:56

3. Сергей Князевский – 01:19:57

21,1 км, женщины

1. Зинаида Обручкова – 01:22:33

2. Елена Скоблина – 01:28:50

3. Мария Меньшикова-Горская – 01:30:11

10 км, мужчины

1. Роман Гусев – 33:15

2. Сергей Смирнов – 33:25

3. Юрий Митин – 34:40

10 км, женщины

1. Арина Близнякова – 41:44

2. Алиса Александрова – 43:15

3. Инна Супонева – 43:47

3 км, мужчины

1. Даниил Авдеев – 09:17

2. Юрий Шевцов – 10:20

3. Владимир Котляров – 10:31

3 км, женщины

1. Лидия Собесская – 11:04

2. Екатерина Червякова – 12:16

3. Александра Киселева – 12:24

Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning, а фотографии – на сайте mysport.photo (работает распознавание по лицу, номеру и фамилии).

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