РУСАДА выявило 19 нарушений антидопинговых правил с начала года
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 19 нарушений антидопинговых правил с начала 2024 года.
Об этом сообщает ТАСС. В январе и феврале было зафиксировано по четыре нарушения, в марте – семь, в апреле – вновь четыре.
В 2023 году всего было выявлено 150 случаев возможных допинг-нарушений, в 2022-м – 135.
Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики, маскирующие агенты и мельдоний.