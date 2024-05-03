РУСАДА выявило 19 нарушений антидопинговых правил с начала года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 19 нарушений антидопинговых правил с начала 2024 года.

Об этом сообщает ТАСС. В январе и феврале было зафиксировано по четыре нарушения, в марте – семь, в апреле – вновь четыре.

В 2023 году всего было выявлено 150 случаев возможных допинг-нарушений, в 2022-м – 135.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики, маскирующие агенты и мельдоний.