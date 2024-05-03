Открылась регистрация на соревнования «Большой Московский триатлон 2024»
23 июня Крылатском (Москва) пройдут соревнования «Большой Московский триатлон» от команды организаторов Grom.
Участникам доступны следующие дистанции:
- Средняя, где участники преодолевают 1,9 км плавания, 90 км велоэтапа и 21,1 км бега.
- Олимпийская, где участники преодолевают 1,5 км плавания, 40 км велоэтапа и 10 км бега.
Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафеты.
Стоимость слота на среднюю дистанцию составляет 12 000 рублей, в составе эстафеты – 18 000 рублей. Участие в соревнованиях на олимпийской дистанции стоит 11 000 рублей, эстафета – 15 000 рублей.
Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.