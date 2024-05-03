Открылась регистрация на соревнования «Большой Московский триатлон 2024»

Теги плавание велошоссе любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

23 июня Крылатском (Москва) пройдут соревнования «Большой Московский триатлон» от команды организаторов Grom.

Участникам доступны следующие дистанции:

  • Средняя, где участники преодолевают 1,9 км плавания, 90 км велоэтапа и 21,1 км бега.
  • Олимпийская, где участники преодолевают 1,5 км плавания, 40 км велоэтапа и 10 км бега.

Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафеты.

Стоимость слота на среднюю дистанцию составляет 12 000 рублей, в составе эстафеты – 18 000 рублей. Участие в соревнованиях на олимпийской дистанции стоит 11 000 рублей, эстафета – 15 000 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

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