Сборщики мусора угрожают забастовкой во время Олимпиады в Париже

Теги Париж-2024 деньги Экология Легкая атлетика

Парижские сборщики мусора угрожают забастовкой во время Олимпиады-2024.

Об этом заявил крупнейший профсоюз Франции CGT (Всеобщая конфедерация труда). 

Забастовка может начаться 1 июля и будет длиться до 8 сентября. 

Сборщики мусора требуют дополнительно 400 евро в месяц, а также единовременный бонус в размере 1900 евро для тех, кто будет дежурить во время Олимпийских игр. 

«Муниципальная полиция получает бонус, а у нас тот же работодатель. У нас тоже будет чрезмерная рабочая нагрузка из-за ожидаемых 15 миллионов туристов», – прокомментировал член профсоюза Набиль Латреш.

В апреле мэрия Парижа объявила о бонусах в размере от 600 до 1900 евро для сотрудников, которые будут заняты на Олимпиаде. 

CGT вышел из переговоров после того, как стало известно, что уровень выплат будет зависеть от дополнительной рабочей нагрузки, которую придется взять на себя людям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

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60 комментариев
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Настоящим праздником попахивает
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Игры в Париже: летние, грязные, вонючие
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Ответ Павел Мельников
Где такое видано? У нас профсоюзы давно исключительно для обогащения их многочисленных председателей существуют. А во Франции до сих пор додуматься не могут, какие бабки можно на этом срубить.
Во-во) Люди борются за свои права, это хорошо, но для рабского менталитета это неприятно)
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Ответ kost68
не важно, других все равно в рф нет
Точно, нет других. И асфальта нет, и микроволновок, везде разруха. А самая большая мечта в жизни -попробовать нутеллу. Я ничего не забыл?
+4
-2
+2
Ответ Павел Мельников
Дали бонус 600 евро, хотят еще 400. То есть в сумме хотят, чтобы им доплачивали больше, чем 3 средних российских зарплаты дворника - и это только доплачивали. Загнивание, конечно, основательное
нельзя сравнивать только сумму заработка, это некорректно
+3
-2
+1
Спортс всю чернуху про олимпиаду собирает на радость местной публике. Но олимпиада всё равно будет отлично организованной и интересной
+1
-1
0
Ответ kost68
лол. профсоюз действует в интересах работников. какой ужас!
Где такое видано? У нас профсоюзы давно исключительно для обогащения их многочисленных председателей существуют. А во Франции до сих пор додуматься не могут, какие бабки можно на этом срубить.
+3
-3
0
Ответ Павел Мельников
Где такое видано? У нас профсоюзы давно исключительно для обогащения их многочисленных председателей существуют. А во Франции до сих пор додуматься не могут, какие бабки можно на этом срубить.
дикие люди
+2
-2
0
Ответ Павел Мельников
Дали бонус 600 евро, хотят еще 400. То есть в сумме хотят, чтобы им доплачивали больше, чем 3 средних российских зарплаты дворника - и это только доплачивали. Загнивание, конечно, основательное
а российские и не требуют ничеего. им величия достаточно
+5
-5
0
Ответ kost68
там начнешь царствовать ты
Я в Париже не был и не собираюсь в ближайшее время)
А ты француз что-ли? Или мусорщик? Чего обиделся-то?)
+2
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Ответ kost68
вам по первому именно это и расскажут, а что будет в действительности не важно
Я первый не смотрю. 😊
+4
-4
0
Ответ kost68
политики партии не понимаете?
Which one? Нет, ну это просто смешно. Вот уж свет клином сошёлся на прыгунах с высотой.
+2
-2
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