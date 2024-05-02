Сборщики мусора угрожают забастовкой во время Олимпиады в Париже

Парижские сборщики мусора угрожают забастовкой во время Олимпиады-2024.

Об этом заявил крупнейший профсоюз Франции CGT (Всеобщая конфедерация труда).

Забастовка может начаться 1 июля и будет длиться до 8 сентября.

Сборщики мусора требуют дополнительно 400 евро в месяц, а также единовременный бонус в размере 1900 евро для тех, кто будет дежурить во время Олимпийских игр.

«Муниципальная полиция получает бонус, а у нас тот же работодатель. У нас тоже будет чрезмерная рабочая нагрузка из-за ожидаемых 15 миллионов туристов», – прокомментировал член профсоюза Набиль Латреш.

В апреле мэрия Парижа объявила о бонусах в размере от 600 до 1900 евро для сотрудников, которые будут заняты на Олимпиаде.

CGT вышел из переговоров после того, как стало известно, что уровень выплат будет зависеть от дополнительной рабочей нагрузки, которую придется взять на себя людям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.