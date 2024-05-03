Коу о недопуске россиян: «Статус нейтрального атлета больше не может гарантировать целостность спорта»

Теги сборная России сборная России жен World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Политика Легкая атлетика

Глава World Athletics объяснил, почему россияне не допущены к соревнованиям.

– В декабре 2023 года МОК разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже. World Athletics после [начала боевых действий] на Украине отказывалась от их возвращения на свои соревнования, в отличие от большинства других федераций. Можете ли вы объяснить причины своей твердой позиции?

– Речь идет о целостности спорта. Решение, которое я принял, единогласно поддержали 26 независимых членов совета World Athletics. <...>

Вы не можете приглашать страну, которая демонстрирует такое пренебрежение к целостности спорта и благополучию украинских спортсменов, на чемпионаты мира или Олимпийские игры. Так что дело было не в паспортах или политике, а в целостности спорта.

– Вы даже не допустили их к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов...

– Такое решение мы приняли. Помните, что именно World Athletics ввела статус нейтрального спортсмена. Многие говорили, что это не сработает. А затем, в течение нескольких лет, люди принимали этот статус. Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что этот так называемый статус нейтрального атлета больше не может гарантировать целостность спорта.

– Какие условия позволили бы россиянам вернуться на соревнования?

– У нас есть рабочая группа, состоящая из членов совета World Athletics и людей, не связанных со спортом, которые внимательно изучают критерии возвращения российских и белорусских спортсменов. У меня достаточно опыта, чтобы понимать, что обстоятельства могут измениться. Но на данный момент ничего не изменилось с тех пор, как мы приняли решение в феврале 2022 года, – сказал Себастьян Коу в интервью Le Monde.

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3 комментария
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Чиновники все-таки во всем мире одинаковые.
5 вопросов - 0 ответов

- Почему не допустили?
- Потому что
- А в нейтральном статусе?
- Потому что космические корабли бороздят Большой театр
- А что сделать чтоб допустили?
- Это слишком философский вопрос с двойным дном, ни Гётте, ни Шиллер не нашли на него ответа
+5
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+5
Ну лёгкая атлетика проживёт и без российских спортсменов. Насколько без русских будет теперь интересна художественная гимнастика или синхронное плавание это вопрос. С другой стороны, кто-то наконец-то сможет бороться за золото.
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Ответ Savardus
Чиновники все-таки во всем мире одинаковые. 5 вопросов - 0 ответов - Почему не допустили? - Потому что - А в нейтральном статусе? - Потому что космические корабли бороздят Большой театр - А что сделать чтоб допустили? - Это слишком философский вопрос с двойным дном, ни Гётте, ни Шиллер не нашли на него ответа
Ворлд Атлетик всегда такими были. До сих пор никто не может понять, почему за допинг они вообще не наказали только одного русского спортсмена, а всем остальным как минимум халатность выписали... Какие у них критерии? Как оценивают? Никто не знает.
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