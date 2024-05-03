Коу о недопуске россиян: «Статус нейтрального атлета больше не может гарантировать целостность спорта»

Глава World Athletics объяснил, почему россияне не допущены к соревнованиям.

– В декабре 2023 года МОК разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже. после [начала боевых действий] на Украине отказывалась от их возвращения на свои соревнования, в отличие от большинства других федераций. Можете ли вы объяснить причины своей твердой позиции?

– Речь идет о целостности спорта. Решение, которое я принял, единогласно поддержали 26 независимых членов совета World Athletics. <...>

Вы не можете приглашать страну, которая демонстрирует такое пренебрежение к целостности спорта и благополучию украинских спортсменов, на чемпионаты мира или Олимпийские игры. Так что дело было не в паспортах или политике, а в целостности спорта.

– Вы даже не допустили их к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов...

– Такое решение мы приняли. Помните, что именно World Athletics ввела статус нейтрального спортсмена. Многие говорили, что это не сработает. А затем, в течение нескольких лет, люди принимали этот статус. Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что этот так называемый статус нейтрального атлета больше не может гарантировать целостность спорта.

– Какие условия позволили бы россиянам вернуться на соревнования?

– У нас есть рабочая группа, состоящая из членов совета World Athletics и людей, не связанных со спортом, которые внимательно изучают критерии возвращения российских и белорусских спортсменов. У меня достаточно опыта, чтобы понимать, что обстоятельства могут измениться. Но на данный момент ничего не изменилось с тех пор, как мы приняли решение в феврале 2022 года, – сказал в интервью Le Monde.