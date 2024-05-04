Результаты Петрозаводского марафона 2024

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4 мая в Республике Карелии прошел Петрозаводский марафон. Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Марафонская дистанция была также доступна в составе эстафеты (экиден).

Атлеты стартовали на площади Кирова и бежали по историческому центру Петрозаводска и по набережной Онежского озера.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Дмитрий Попов – 2:38:13
  2. Алексей Самуков – 2:42:47,3
  3. Илья Попов – 2:54:11,5

42,2 км, женщины

  1. Анна Каштанова – 3:26:45,9
  2. Ксения Савостьянова – 3:45:46

21,1 км, мужчины

  1. Алексей Шилов – 1:17:14,6
  2. Вячеслав Леонтьев – 1:22:44,3
  3. Никита Маликин – 1:23:36,7

21,1 км, женщины

  1. Анна Мускатина – 1:35:06,4
  2. Елена Бондаренко – 1:37:21,8
  3. Нина Чудная – 1:37:37,3

10 км, мужчины

  1. Станислав Баев – 36:24,7
  2. Владислав Инин – 36:46
  3. Никита Стратан – 38:07,1

10 км, женщины

  1. Елизавета Ерохина – 36:41,6
  2. Ольга Ерохина – 9:40,6
  3. Екатерина Константинова – 40:19,3

5 км, мужчины

  1. Артур Попов – 15:33,1
  2. Алексей Демидов – 17:12,9
  3. Николай Неверов – 17:39,7

5 км, женщины

  1. Ирина Мещерякова – 17:14,8
  2. Анна Сергеева – 18:16,5
  3. Светлана Санжина – 19:35,6

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time.

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