Результаты Петрозаводского марафона 2024
4 мая в Республике Карелии прошел Петрозаводский марафон. Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Марафонская дистанция была также доступна в составе эстафеты (экиден).
Атлеты стартовали на площади Кирова и бежали по историческому центру Петрозаводска и по набережной Онежского озера.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
- Дмитрий Попов – 2:38:13
- Алексей Самуков – 2:42:47,3
- Илья Попов – 2:54:11,5
42,2 км, женщины
- Анна Каштанова – 3:26:45,9
- Ксения Савостьянова – 3:45:46
21,1 км, мужчины
- Алексей Шилов – 1:17:14,6
- Вячеслав Леонтьев – 1:22:44,3
- Никита Маликин – 1:23:36,7
21,1 км, женщины
- Анна Мускатина – 1:35:06,4
- Елена Бондаренко – 1:37:21,8
- Нина Чудная – 1:37:37,3
10 км, мужчины
- Станислав Баев – 36:24,7
- Владислав Инин – 36:46
- Никита Стратан – 38:07,1
10 км, женщины
- Елизавета Ерохина – 36:41,6
- Ольга Ерохина – 9:40,6
- Екатерина Константинова – 40:19,3
5 км, мужчины
- Артур Попов – 15:33,1
- Алексей Демидов – 17:12,9
- Николай Неверов – 17:39,7
5 км, женщины
- Ирина Мещерякова – 17:14,8
- Анна Сергеева – 18:16,5
- Светлана Санжина – 19:35,6
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time.